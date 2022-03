Donna uccisa a coltellate a Milano, arrestato il figlio 28enne. Il corpo era stato trovato senza vita in casa

Il ragazzo si trovava in casa al momento dell'omicidio e pare che sia stato ascoltato già questa mattina. Su cosa stanno indagando gli inquirenti.

C’è un arresto per l’omicidio della donna trovata morta in casa sua a Cologno Monzese, Milano, questa mattina; si tratta di uno dei figli della donna. Il corpo della vittima, una 61enne, è stato ritrovato all’interno del suo appartamento: i carabinieri sono intervenuti a seguito dell’allarme lanciato da alcuni vicini, allertati a loro volta da delle grida.

La donna sarebbe stata colpita ripetutamente con un coltello, allo sterno e all’addome, mentre si trovava nella sua camera da letto. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono giunti anche agenti della polizia scientifica del nucleo investigativo di Milano e il medico legale e il pm della procura di Monza.

Arrestato il figlio 28enne della donna uccisa a Milano

C’è un arresto per l’omicidio di Begona Gancedo (questo il nome della donna 61enne uccisa oggi a Cologno Monzese), si tratta del figlio 28enne. A dare conferma dell’avvenuto arresto, riferisce SkyTg 24, è stato il procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. Secondo quanto si apprende, il ragazzo al momento si troverebbe ricoverato in ospedale ma piantonato da agenti delle forze dell’ordine.

Il ragazzo si troverebbe in ospedale per accertamenti, in quanto avrebbe affermato di soffrire di problemi di cuore.

Fin dall’inizio i sospetti dei militari si sarebbero concentrati proprio sul giovane, che nelle prime ore di questa mattina sarebbe stato ascoltato. L’attività investigativa si sarebbe concentrata anche su precedenti segnalazioni di episodi di violenza domestica.

Una prima ricostruzione dell’omicidio a Cologno Monzese

L’omicidio risalirebbe a poco prima delle 4:30 del mattino, quando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti su richiesta dei vicini. Secondo quanto ricostruito, anche grazie alle testimonianze raccolte che riferivano di urla provenienti dalla casa, ci sarebbe stata una furiosa lite seguita dall’omicidio.

In casa, oltre alla donna, c’erano anche il figlio 28enne al momento in stato di arresto con l’accusa di omicidio, e le due figlie gemelle di 24 anni disabili.