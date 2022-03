Federica Panicucci lancia una frecciatina a Matteo Bassetti in diretta a Mattino 5: la reazione del medico

Come sempre negli ultimi due anni, Federica Panicucci torna a parlare di Covid con Matteo Bassetti, che proprio dalla conduttrice è stato punzecchiato a causa di un'affermazione in particolare.

Anche in questi giorni Federica Panicucci è tornata a dare spazio al Covid, proponendo al pubblico gli ultimi aggiornamenti e un collegamento con Matteo Bassetti, uno degli infettivologi al momento più presenti nel piccolo schermo. Le cose però non sono esattamente filate lisce e la conduttrice ad un certo punto ha lanciato una frecciatina al medico, mettendolo alle strette dopo le sue affermazioni in diretta.

Anche oggi dunque la conduttrice si è trovata ad ospitare in collegamento Matteo Bassetti, uno dei medici che più in questi due anni è apparso in tv per commentare l’emergenza sanitaria e che più spesso si trovato nei guai ricevendo minacce e rimanendo vittima di vere aggressioni.

Sulle prime la conversazione sembrava procedere serenamente e la conduttrice ha proposto al medico un articolo in cui Ricciardi invitava ancora alla prudenza. A quel punto Bassetti si è mostrato, come sempre negli ultimi tempi, molto meno allarmista e ha parlato del fatto che ormai i reparti sono vuoti e che non si può fare un paragone con le ondate precedenti, per cui non ci si può muovere nello stesso modo.

Il medico, dunque, ha continuato a portare avanti la sua linea di pensiero, ormai nota da diversi mesi. I contagi sono in aumento, è evidente, ma ormai i sintomi sono equiparabili ad un’influenza e non è necessario lo stesso livello di allerta che il paese ha mantenuto con le prime ondate

Federica Panicucci e Matteo Bassetti: il botta e risposta in diretta a Mattino 5

In questo clima la Panicucci avrebbe provato a fare un po’ di chiarezza chiedendo a Bassetti perché i suoi colleghi dichiarino altro e se il tentativo è tenere ancora la popolazione un po’ in allarme.

A quel punto il virologo però non avrebbe dato una riposta chiara: “Sono ben contento di essere invitato meno in televisione e di parlare meno perché mi occupo di tutte le malattie infettive“.

Una risposta che però non è passata inosservata e che, anzi, è servita alla conduttrice per lanciare una frecciatina al medico: “Beh, meno negli altri programmi, perché da me è qua tutti i giorni“. Il botta e risposta è proseguito, dal momento che Bassetti ha replicato alla sua intervistatrice rispondendo con una certa ironia alla prima domanda: “Forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto di questo e quindi vuole continuare alta l’attenzione per continuare a farsi invitare“.