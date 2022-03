Il Presidente Zelensky ha parlato alle Camere: “Fermare una sola persona, affinché sopravvivano in milioni”

Il presidente Zelensky si è collegato pochi minuti fa in videoconferenza al parlamento italiano, sia per ringraziare l’Italia per gli aiuti economici, politica ed umanitari finora dati al popolo ucraino, che per invitare ad azioni ferme nei confronti del governo russo.

Zelensky, ringraziamenti all’Italia: “Bambini ucraini con contusioni e ferite sono nei vostri ospedali“

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere profondamente grato all’Italia ed all’amicizia che lega i due paesi: “Decine di bambini ucraini con contusioni e ferite sono nei vostri ospedali e noi ve ne siamo molto grati, di sicuro dal primo giorno della nostra guerra avete condiviso il nostro dolore e gli ucraini lo ricorderanno sempre, la vostra forza deve fermare una sola persona, affinché sopravvivano in milioni”.

All’inizio del suo intervento Zelensky ha ricordatola conversazione avvenuta stamattina con Papa Francesco, al quale ha dichiarato: “Il nostro popolo è diventato l’esercito quando ha visto il male che ha portato il nemico”.

Mariupol, la distruzione e il paragone con Genova

Poi, la descrizione della drammatica situazione delle città ucraine: “Da Kiev inizia la grande cultura di un grande popolo e ora noi siamo sul limite della sopravvivenza.

La gente ha bisogno di vivere nella pace, ma a Kiev ogni notte suonano le sirene, cadono le bombe, ci sono truppe che distruggono, violentano, rapiscono i bambini e con i camion portano via i nostri beni”.

Al contempo, Zelensy ha invitato a comprendere il dolore del popolo ucraino, con potenti immagini di immedesimazione: “Città ucraine vengono distrutte: alcune sono distrutte del tutto, come Mariupol, dove c’era mezzo milione di persone, come nella vostra Genova. Immaginate una Genova completamente bruciata dopo settimane di assedio, immaginate la vostra Genova dalla quale scappano le persone per arrivare là dove e più sicuro”.

Zelensky, il riferimento a chi comanda in Russia: “Voi non potete ospitare queste persone”

Il presidente Zelensky invita infine l’Italia ad azioni forti nei confronti della Russia, soprattuto per via dei forti rapporti che l’Italia ha con Mosca: “Voi sapete bene chi ordina di combattere, chi vuole la guerra (…) tutti loro usano l’Italia come luogo per le vacanze, voi non potete ospitare queste persone, dobbiamo bloccare i loro beni, congelare i loro soldi”.

All’intervento è seguito un fortissimo applauso dei parlamentari, in piedi per mostrare tutta la solidarietà possibile al presidente ucraino.

Dopodiché è intervenuto il presidente Mario Draghi, ringraziando Zelensky per il suo intervento e per ciò che sta facendo il popolo ucraino: “L’Ucraina non difende solo se stessa ma anche la nostra libertà: l’Italia vi è profondamente grata”. Ha anche palesato la volontà dell’Italia di non “girarsi dall’altra parte”, chiarendo che non mancheranno anche aiuti militari: “Quando la violenza prende il sopravvento, proprio allora dobbiamo rispondere con la solidarietà e rispondere con gli aiuti, anche militari, alla resistenza”.