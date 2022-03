La Pupa e il Secchione Show con Barbara d’Urso, su Italia1 la seconda puntata: arriva Lulù Selassiè

La Pupa e il Secchione Show torna in onda su Italia1 con la seconda attesissima puntata. A Barbara d’Urso il compito di guidare il pubblico nel racconto delle dinamiche delle coppie che si sfideranno conle divertenti prove. Scopri cosa succederà nella seconda puntata che avrà come pupa per una sera l'amata Lulù Selassiè.

Dopo l’esordio soddisfacente della prima puntata Barbara d’Urso ritorna su Italia 1 per condurre il secondo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show. Il programma va in onda a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 22 marzo 2022 per analizzare le prime dinamiche instaurate nella villa nella quale stanno vivendo le coppie di concorrenti e metterli alla prova con le sue bizzarre sfide. La conduttrice sarà affiancata nuovamente dal suo tridente magico di opinionisti composto da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge che commenteranno le gesta di pupi e pupe, secchione e secchioni.

Il secondo appuntamento avrà come ospite d’eccezione Lulù Selassiè nelle vesti di pupa per una sera che avrà nelle mani le sorti della classifica finale di puntata. Scopri tutto quello che succederà nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show.

La Pupa e il Secchione Show: la seconda puntata del programma

Secondo appuntamento stagionale con il programma condotto da Barbara d’Urso dopo l’esordio soddisfacente di settimana scorsa. La Pupa e il Secchione Show ha infatti timbrato il ritorno nel palinsesto di Italia1 con un buon 12,62% ed è pronta a dare nuovamente battaglia a Rai1 nella gara degli ascolti.

Martedì 22 marzo 2022 in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa va in onda la nuova puntata con la trasmissione che mette alla prova le coppie di concorrenti formate da volti noti dello spettacolo e sconosciuti pronti a farsi conoscere a colpi di cultura ed ignoranza.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della seconda puntata

Sotto gli occhi attenti dei tre amati opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge si svolgeranno le sfide della trasmissione che metteranno a dura prova la permanenza in Villa di tutte le coppie di concorrenti.

Nella prima settimana di convivenza in Villa non sono mancati i primi contrasti e le tanto attese tensioni che faranno da piatto forte alla seconda puntata in onda questa sera su Italia1.

Alla conduttrice il compito di mostrarle al pubblico ed analizzarle per bene, scendendo nello specifico di quella tra Guenda Goria ed il suo fidanzato secchione Mirko, che si confronteranno sul rapporto instaurato con la sua pupa Mila Suarez che dirà la sua.

Nel corso di questa nuova puntata Lulù Selassiè sarà Pupa per una sera alla quale sarà dato i compito di accumulare dei punti determinanti per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

Ed ancora Gianmarco Onestini farà il suo ingresso nel programma come nuovo secchione e scopriremo quale sarà la sua pupa.

Infine tra le nomination ed il Bagno di cultura scopriremo quale sarà la coppia che dovrà abbandonare il programma.