Quasi amici: la trama, il cast e le curiosità della toccante pellicola in onda su Canale 5

La proposta della rete Mediaset per la prima serata di martedì 22 marzo 2022 è il film divenuto ormai un cult che racconta la straordinaria amicizia tra un ex detenuto ed un miliardario paraplegico. Nel film Quasi amici Driss e Philippe si conosceranno ed instaureranno un grande rapporto a seguito della nomina del primo come aiutante personale dell’uomo ridotto sfortunatamente a passare la vita su di una carrozzina. Driss con la sua forza d’animo e la sua esuberanza porterà a risvegliare Philippe dal torpore sociale che lo aveva colpito, portandolo a vivere delle grandi avventure che nemmeno credeva di poter vivere.

Scopri la trama completa, il cast e le curiosità del film con Omar Sy in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:40 circa di martedì 22 marzo 2022.

Quasi amici: le curiosità ed il cast della pellicola

Quasi Amici (in lingua originale dal titolo di Intouchables) è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, divenuto ormai un cult che racconta la storia di due mondi molto lontani e tanto differenti che si incontrano dando vita ad una amicizia fuori dal comune.

Gli interpreti principali della pellicola sono Omar Sy, che interpreta il ruolo del badante Driss, e François Cluzet, nei panni del miliardario di nome Philippe.

Il primo, conosciuto attore e comico francese interprete tra gli altri della serie di successo Lupin, ha conquistato tutti con l’interpretazione di Driss riuscendo a conquistare prestigiosi riconoscimenti tra i quali spicca il Premio César del 2012.

Quasi amici: la trama del film

Driss è un ex detenuto che ha passato una vita complicata divisa tra il carcere e la ricerca di sussidi statali che subisce una svolta inaspettata alla sua vita quando viene scelto dal miliardario paraplegico Philippe per fargli da aiutante personale.

L’uomo è infatti incaricato di seguire Philippe in tutti i momenti della sua giornata, dalla doccia a tutti gli spostamenti fino ad aiutarlo nella sua delicata fisioterapia. La diffidenza iniziale che i due vivono nei primi momenti della loro collaborazione vivrà una felice escalation di emozioni che Philippe pensava di non poter più vivere in vita sua, il tuto grazie all’esuberanza e forza d’animo di Driss che lo tratterà come una persona come le altre.