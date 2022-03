Saman Abbas, il cugino estradato dalla Spagna è arrivato in Italia. I genitori ancora irrintracciabili

Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas è arrivato in Italia dopo essere stato estradato dalla Spagna. La notizia del suo arresto risale allo scorso febbraio, quando era stato individuato in un appartamento a Barcellona dopo mesi di latitanza. Anche lui, come lo zio Danish Hasnain estradato dalla Francia lo scorso 20 gennaio, è ritenuto possibile autore dell’omicidio dell’occultamento del cadavere della giovane.

Era il 30 aprile 2021 quando Saman Abbas, 18enne, scompariva nel nulla nelle campagne di Novellara dopo essere stata vista recarsi a casa della famiglia. La giovane, ipotizzano gli inquirenti, sarebbe stata uccisa dai familiari dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato in Pakistan.

Il suo corpo sarebbe poi stato fatto sparire sempre da alcuni membri della famiglia, compreso i cugini e lo zio.

Il cugino di Saman Abbas è tornato in Italia

Nomanhulaq Nonamhulaq era stato arrestato il 14 febbraio scorso con l’accusa di omicidio, alla quale ora dovrà rispondere in Italia. Un ultimo tassello, questo, che va ad aggiungersi all’intricato puzzle del caso di Saman Abbas, della quale ancora oggi non è stato ritrovato il corpo.

Il cugino della giovane 18enne di Novellara dovrà rispondere anche dell’accusa di occultamento di cadavere; oltre a lui al momento in carcere ci sono un altro cugino Ikram Ijaz e lo zio Danish Hasnain, ritenuto esecutore materiale del delitto.

Si trovano in carcere a Reggio Emilia, dove dovrebbe raggiungerli anche Nomanhulaq Nonamhulaq.

I genitori di Saman ancora irrintracciabili

Al momento non si trovano da nessuna parte i genitori di Saman Abbas, Nazia Shasheen e Shabbar Abbas; secondo quanto ricostruito dagli inquirenti fino ad ora, la coppia avrebbe lasciato il Paese il 1 maggio e non sono più tornati.

Di loro non ci sarebbe traccia neanche in Pakistan, ma l’ambasciatore pakistano in Italia ha espresso massima collaborazione con le autorità italiane e una pronta estradizione in caso di arresto.

Anche i genitori di Saman sono indagati per l’omicidio della giovane 18enne.