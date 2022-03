Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino conduce la sesta puntata dal tema di Viva l’Italia: gli ospiti della serata

Stasera tutto è possibile torna in onda su Rai2 per mettere alla prova sei nuovi ospiti pronti a tutto. L'esilarante programma condotto da Stefano De Martino torna in onda martedì 22 marzo 2022.

Martedì 22 marzo 2022 sul secondo canale va in onda un’altra divertena puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto con successo da Stefano De Martino. A partire dalle ore 21:20 il conduttore campano guiderà nuovamente le esilaranti prove della trasmissione che vedrà impegnati ancora una volta le presenze fisse Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia oltre ai sei nuovi ospiti in arrivo in studio. La sesta puntata dello show più divertente della televisione avrà come tema Viva l’Italia e metterà alla prova tutti i coraggiosi ospiti con i giochi dal titolo di Do Re Mi Fa Male, Alphabody, Serenata Step oltre che con l’immancabile La Stanza Inclinata.

Scopri tutti e sei i nuovi ospiti della trasmissione nel nuovo appuntamento in onda martedì 22 marzo su Rai2 a partire dalle ore 21:20.

Stasera tutto è possibile: la sesta patriottica puntata

Nella prima serata di martedì 22 marzo Rai2 ospita una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy al via a partire dalle ore 21.20. Il nuovo appuntamento condotto da Stefano De Martino avrà come tema quello di Viva l’Italia con il quale si cimenteranno in primis gli ospiti fissi del programma Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Insieme a loro prenderà parte alla puntata anche l’imitatore Vincenzo De Lucia che nell’occasione si trasformerà in Sandra Milo e Mara Venier.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della sesta puntata

Al fianco del squadra fissa capitanata dal conduttore ci saranno nuovamente i nuovi ospiti arrivatgi in studio per cimentarsi con giochi come il Do Re Mi Fa Male, Alphabody, Serenata Step e la prova finale rappresentata dalla Stanza Inclinata.

Nello studio situato all’Auditorium Rai di Napoli arriveranno l’energica Elettra Lamborghini, il comico Antonio Giuliani, l’attore Maurizio Casagrande ed ancora la comica Valeria Graci ed i componenti dei The Jackal Aurora Leone e Fabio Balsamo.