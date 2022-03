Assassinio sull’Orient Express: la trama, il cast e il trailer del film in onda su Rai1

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 23 marzo 2022 è il coinvolgente film basato sull’omonimo romanzo di Agatha Christie. La pellicola dal titolo Assassinio sull’Orient Express va in onda a partire dalle ore 21:20 mostrando al pubblico una trama piena di colpi di scena e ricca di attori straordinari come Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe e Johnny Dep. Il primo interprete compare nei panni di Hercule Poirot, il celebre investigatore che si troverà ad indagare sull’omicidio di un ricco uomo d’affari dal passato torbido e misterioso.

Assassinio sull’Orient Express: le curiosità ed il cast del film

Assassinio sull’Orient Express (in lingua originale dal titolo di Murder on the Orient Express) è un film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh, che veste i panni dell’iconico Hercule Poirot.

Il film è basato sull’omonimo romanzo scritto nel 1934 dalla celebre Agatha Christie ed è la seconda trasposizione filmica dell’opera che tra i produttori vede il coinvolgimento anche del genio Ridley Scott.

La pellicola, oltre all’attore principale e regista, vanta un cast corale pieno zeppo di conclamati attori di fama mondiale come Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley.

Assassinio sull’Orient Express: la trama della pellicola

Mentre una serie di variegati personaggi si trova sul lussuoso Orient Express, perde la vita un ricco uomo d’affari molto chiacchierato e dal passato misterioso.

Per sfortuna dell’assassino l’uomo viene ucciso proprio mentre sul treno si trova uno dei più grandi investigatori dell’epoca, il famoso Hercule Poirot.

La ricerca del colpevole non sarà facile e accompagnerà gli spettatori in una corsa ad ostacoli piena di imprevisti e colpi di scena che solo l’investigatore belga riuscirà a decifrare nella giusta maniera per dare un volto a chi ha commesso l’omicidio.

Guarda il trailer: