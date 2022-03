Cecilia Rodriguez e il presunto riavvicinamento tra Belén e Stefano De Martino: parla la sorella della showgirl

Sul presunto ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino interviene la sorella della showgirl, Cecilia. In un’intervista la fidanzata di Ignazio Moser ha voluto difendere la sorella dagli attacchi ricevuti in seguito a questo nuovo tentativo con l’ex, dopo la rottura con Antonino Spinalbese. E, attraverso una frase emblematica, confermerebbe di fatto il riavvicinamento tra i due: le sue parole.

Cecilia Rodriguez difende Belén dalle critiche: “C’è gente molto ignorante“

Nelle ultime settimane si è spesso parlato del presunto ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, A confermarlo sono stati alcuni indizi social, ultimo in ordine cronologico la presenza della showgirl lo scorso sabato a casa del ballerino, impegnato come giudice nel serale di Amici.

Ora però sulla questione interviene una delle persone più importanti nella vita di Belén: la sorella Cecilia.

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la fidanzata di Ignazio Moser ha parlato a cuore aperto della sorella e delle sue chiacchieratissime vicende sentimentali. E ha voluto difenderla dagli attacchi spesso ricevuti nell’ultimo periodo, dopo la repentina rottura con Antonio Spinalbese e il presunto riavvicinamento con l’ex ballerino: “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei.

Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto“.

Cecilia Rodriguez: nuovo indizio sul ritorno di fiamma tra Belén e De Martino

Cecilia Rodriguez parla dei sentimenti della sorella: “Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti.

È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti“.

Ma è nella seguente dichiarazione che viene svelato un indizio forse decisivo sul riavvicinamento tra la showgirl argentina e Stefano De Martino: “Belén è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato“. Inevitabile il riferimento all’ex ballerino che, secondo Cecilia, in fondo non ha mai smesso di essere l’uomo ideale della sorella Belén. Potrebbe essere la prova definitiva di questo ritorno di fiamma?