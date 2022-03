Elisa Isoardi e il difficile ritorno in Rai: l’indiscrezione sul presunto tentativo di ostacolare la conduttrice

Nubi all’orizzonte nel futuro lavorativo di Elisa Isoardi, che sembrava essere vicinissima al ritorno in Rai con un programma estivo. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco rischia però di rimanere a mani vuote e la “causa” sarebbe, stando a un’indiscrezione, il passato fidanzamento con il leader della Lega Matteo Salvini. Sarebbe infatti arrivato un veto sulla conduttrice, stando alle voci circolanti nelle ultime ore.

Elisa Isoardi, bloccato il suo ritorno in Rai: l’indiscrezione

La strada tra Elisa Isoardi e il suo desiderato ritorno in Rai si sta rivelando più tortuosa che mai. Dopo due anni di assenza dalla Tv pubblica in seguito all’addio a La Prova del Cuoco, la conduttrice sembrava essere sul punto di approdare alla conduzione di un nuovo programma estivo, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Si vociferava infatti che sarebbe stata volto fisso della prossima estate al timone di un nuovo programma estivo, sostitutivo di Uno Weekend.

Tuttavia le intenzioni dell’azienda sarebbero mutate e a bloccare il ritorno in Rai della Isoardi sarebbe un consigliere d’amministrazione in quota Lega. A lanciare l’indiscrezione è il sito Dagospia, che spiega come la conduttrice starebbe ancora pagando lo scotto del fidanzamento passato con il leader leghista Matteo Salvini.

Elisa Isoardi e il futuro in Rai: tra le ipotesi anche Linea Verde

Elisa Isoardi era dunque vicinissima al ritorno in Rai e, come riporta Dagospia, “in un primo momento sembrava destinata alla conduzione di Unomattina estate, ma all’ultimo è stata scelta al suo posto la giornalista del Tg1 Maria Soave“.

Scartata tale ipotesi, resta in ballo per la conduttrice la suggestione Linea Verde per la prossima stagione. Il programma di Rai1 quest’anno è condotto solamente da Beppe Convertini, dopo l’addio di Ingrid Muccitelli passata a Unomattina in famiglia.

Aumentano dunque le possibilità di vedere Convertini affiancato da un volto femminile per la prossima edizione e, tra i nomi in lizza, ci sarebbe anche quello di Elisa Isoardi. Al momento il futuro lavorativo della conduttrice si presenta incerto e nebuloso, ma aperto a nuove possibilità in attesa di scoprire quali saranno le prossime scelte della Rai.