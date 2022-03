Elisa Isoardi: spunta l’ipotesi di un ritorno in Rai come conduttrice di un programma estivo

Gossip

Dopo la parentesi all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi potrebbe tornare in Rai questa estate. Questa ipotesi rallegra i fan che vorrebbero vederla tornare in tv. La Isoardi sarebbe tra i nomi ipotizzati per la conduzione di un nuovo programma estivo di Rai Uno che però non ha ancora un titolo. Molte voci sostengono che Elisa Isoardi non sia la sola che potrebbe tenere le redini dell’ancora ignota futura trasmissione della calda stagione.

Elisa Isoardi: un possibile ritorno in Rai

Elisa isoardi ha aumentato il suo pubblico con la sua partecipazione al reality de L’Isola dei Famosi, in cui i telespettatori hanno potuto conoscere ogni aspetto della sua personalità e si sono affezionati maggiormente a lei.

Recentemente sono spuntate varie voci che vedono un ritorno della Isoardi in tv e in Rai. Il fatidico momento potrebbe arrivare molto presto.

I possibili nuovi volti dell’estate di Rai Uno

Le voci giravano già da un po’ di tempo e ultimamente si starebbe discutendo per decidere i nuovi volti dell’estate di Rai Uno. A rivelare le ultime indiscrezioni è Tv Blog, la Rai starebbe pensando ad un nuovo programma che dovrebbe andare in onda la mattina e prendere il posto di Uno Weekend, andato in onda la scorsa estate.

Il primo volto pensato per questo spazio sarebbe stato quello di Carolina Rey, affiancata poi in seguito da Fabio Gallo e Roberto Poletti.

Rai Uno starebbe però cercando un nome forte della tv italiana che possa richiamare a sé un vasto pubblico. Forse proprio Elisa Isoardi che quindi tornerebbe a condurre dopo la sua lunga assenza televisiva. Si starebbe quindi pensando ad una conduzione a 4.

In ogni caso, tutte queste ipotesi potrebbero concretizzare sempre più un ritorno di Elisa Isoardi in tv e in Rai, per la gioia di tutti i suoi fan.