Francesco Gabbani e Ci vuole un fiore: un lungo messaggio del cantante svela i dettagli del suo progetto in tv

Francesco Gabbani in un lungo post social svela alcuni dettagli di Ci vuole un fiore. Leggi le parole del cantautore che presentano la sua prima esperienza televisiva da conduttore.

Del primo progetto televisivo di Francesco Gabbani vi avevamo svelato qualcosa svariato tempo fa, quando il nome del vincitore del Festival di Sanremo del 2017 era finito sotto la luce dei riflettori per alcune corpose indiscrezioni. Dopo mesi da quelle voci e svariati abbocchi durante le trasmissioni Rai dove i volti di punta della televisione pubblica facevano l’in bocca al lupo al cantautore, è stato proprio Gabbani a svuotare il sacco ed a parlare con dovizia di particolari di Ci vuole un fiore. In un lungo post sul suo profilo ufficiale di Instagram il cantante ha svelato alcuni dettagli del suo primo programma da conduttore che tratterà temi importanti come la sostenibilità ed il futuro del Terra.

Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani: quando comincia

È davvero tutto pronto per il debutto alla conduzione di un programma televisivo di Francesco Gabbani. A fare felici i suoi fan e gli amanti dei temi ecologisti è stato lo stesso conduttore che in un lungo post su Instagram ha parlato per la prima volta di Ci vuole un fiore.

Il cantante ha infatti svelato i dettagli del programma nel quale, in una prima serata evento in onda su Rai1 venerdì 8 aprile 2022, si occuperà parlerà di temi importanti legati al cambiamento climatico, alla sostenibilità ed alla salvaguardia del nostro Pianeta.

L’annuncio di Francesco Gabbani su Instagram

Queste le sue parole di orgoglio e responsabilità affidate a Instagram: “Quando la Rai mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccontare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida con grande entusiasmo perché credo fermamente che ognuno di noi possa e debba fare la sua parte.

Perché non esiste un Pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato”.

Come annunciato dallo stesso cantautore durante la serata saliranno sul palco insieme a lui tanti volti noti della musica e dello spettacolo nostrano che lo aiuteranno a sensibilizzare il pubblico di fronte all’urgenza dei temi trattati da Ci vuole un fiore.

Presto l’autore di Occidentali’s Karma svelerà anche i nomi di ospiti e della compagna di viaggio che lo affiancherà in questa avventura.