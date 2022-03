Ilary Blasi contro le voci di crisi con Francesco Totti, lo sfogo: “Vuoi la ribalta? Totti è la risposta”

Ilary Blasi torna a parlare delle voci di crisi con Francesco Totti, smentendole nuovamente ed attaccandole: lo sfogo della conduttrice in un'intervista.

Sulle voci di crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti si sono spesi fiumi di parole, ma questa volta è la stessa conduttrice a prendere posizione. Dopo l’intervista rilasciata a Verissimo in cui ha di fatto smentito l’ipotesi rottura, la diretta interessata è tornata a parlare e l’ha fatto alzando i toni e spiegando come il nome del marito sia sempre buono per montarci sopra un gossip infondato: “Con Totti lo scoop è assicurato“.

Ilary Blasi e le voci di crisi con Totti: il nuovo sfogo dopo Verissimo

Ilary Blasi non ci sta e, dopo la secca smentita a Verissimo, torna a zittire le voci che volevano il suo matrimonio con Francesco Totti in profonda crisi.

La conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin aveva spiegato come non ci sia stata alcuna rottura con l’ex calciatore della Roma, parlando di “accanimento mediatico” da parte della stampa nei confronti suoi e della sua famiglia.

Ora il volto de L’Isola dei Famosi torna a parlare del gossip più discusso delle ultime settimane rilasciando un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini. “Quelle cose lì sui grandi giornali io le leggevo insieme a voi. E francamente non abbiamo capito il perché sono state dette e scritte“: con queste parole Ilary Blasi ha rispedito al mittente tutte le illazioni fatte sulla coppia.

Ilary Blasi contro i rumors: “Con Totti lo scoop è assicurato“

Nel corso dell’intervista Ilary Blasi esprime un concetto già rimarcato anche a Verissimo: l’intenzione da parte del gossip di mettere periodicamente in discussione l’amore della coppia, parlando di crisi e di matrimonio a rischio.

La conduttrice spiega: “In vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così“. La coppia è spesso facile bersaglio dei rumors e, come spiega la conduttrice, alla base ci sarebbe un motivo: “Perché parlano di noi?

Perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta“.

Durante lo sfogo a Chi, la Blasi difende anche la sua intenzione di ignorare tali voci considerate infondate, che ciclicamente vengono gettate in pasto al gossip: “Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà“.