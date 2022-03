Mila Suarez punge Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show: “Io gli uomini fidanzati non li rubo”

Volano gli stracci tra Soleil Sorge e Mila Suarez, sulla scia del precedente sconto nella prima puntata de La Pupa e il Secchione Show. In studio la Pupa tranquillizza Guenda Goria, spiegando come non abbia intenzione di rubarle il fidanzato con cui è in coppia in gioco. La frecciatina è rivolta a Soleil, ma lo scontro con la giurata si accende in seguito allo “zero” da lei ricevuto come voto: “Anche tu per me sei uno zero“.

Mila Suarez, la stoccata a Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show

A La Pupa e il Secchione Show si riaccende lo scontro in studio tra Soleil Sorge e Mila Suarez, sulla scia di quanto accaduto la scorsa puntata.

La giudice e la Pupa del programma, infatti, tornano a battibeccare dopo il duro litigio di martedì scorso: anche questa volta aleggia nei loro discorsi l’ombra di Alex Belli, ex della modella. Il primo confronto avviene tra Mila e Guenda Goria, fidanzata e futura sposa di Mirko Gancitano con il quale la Suarez è in coppia nel programma.

L’ex gieffina, notando il pericoloso avvicinamento della modella al suo ragazzo, in collegamento le chiede con fare malizioso: “Vi state divertendo ragazzi?“. La risposta di Mila è anche, e soprattutto, una diretta frecciatina a Soleil Sorge e ai suoi trascorsi con Alex Belli nella Casa del GF Vip: “Stai tranquilla perché io gli uomini fidanzati non li rubo mica“.

Guenda ritiene però come l’avvicinamento della Suarez a Mirko sia sotto gli occhi di tutti: “Tu sei una grande provocatrice e questo lo sappiamo“. Immediata la contro-risposta di Mila: “Fa parte del gioco, ma questo non vuol dire mica che lo prendo“.

Soleil Sorge e lo “zero” dato a Mila: la reazione della modella

Ma in studio si riaccende presto lo scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorge.

La giudice del programma, commentando le dinamiche di un’altra coppia, rimarca l’attenzione sul fatto che le Pupe spesso si avvicinino troppo ai Secchioni, facendo anche il nome di Mila.

La modella però non ci sta e, sulla scia di quanto accaduto nella Casa tra Soleil e l’ex Alex Belli, la punzecchia: “Come hai fatto anche te, senti da che bocca esce“.

La Sorge però non ci sta e la zittisce: “No, evita di paragonarti a me tesoro“. Mila attacca l’ex gieffina anche sul voto da lei ricevuto, uno zero: “Visto che mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero“.