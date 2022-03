Ultima fermata, prima puntata in onda su Canale 5: Simona Ventura conduce le coppie nel loro viaggio. Chi sono

Mercoledì 23 marzo 2022 prende il via il viaggio delle coppie in crisi di ultima fermata. Il racconto del loro percorso sarà affidato alla voce narrante di Simona Ventura. I dettagli della prima puntata.

Mercoledì 23 marzo 2022 su Canale5 prende il via il viaggio sui binari dell’amore delle coppie di Ultima fermata. La nuova creatura firmata dalla Fascino P.g.t per Mediaset vedrà alla conduzione Simona Ventura, cavallo di ritorno nella rete che l’ha già vista raccontare l’amore dei protagonisti di Temptation Island. Questa volta la presentatrice avrà il ruolo di raccontarci quella che per le coppie in gioco potrebbe essere il loro ultimo tentativo di percorrere ancora la strada dell’amore insieme all’altro oppure se la loro esperienza è arrivata al capolinea. I problemi di coppia saranno affrontati con la consulenza di un terapeuta qualificato cin grado di dare ai protagonisti i giusti strumenti per scegliere cosa sia meglio per la loro vita.

Ultima fermata: la prima puntata in onda su Canale5

Nella prima serata di mercoledì 23 marzo 2022 Simona Ventura inizia l’emozionante racconto di alcune storie d’amore arrivate forse al capolinea. In Ultima fermata, nuova creatura della sterminata fucina di successi della Fascino P.g.t, la conduttrice presenterà al pubblico le coppie che hanno scelto di partecipare e che vanno in cerca della scoperta del binario migliore per la loro vita.

La presentatrice farà da voce narrante all’esperienza di coppie in crisi rimaste ferme all’ultima stazione del loro cuore.

Per cercare di risolvere i problemi di comunicazione o di fiducia che li attanagliano ci sarà la presenza di un terapeuta qualificato che cercherà di indicare loro la via migliore per la prosecuzione del loro viaggio.

“Volere o non volere un figlio… Dare retta all’orgoglio oppure alla voglia di riprovarci e salvare il rapporto? Darsi un’ultima possibilità è molto coraggioso!

È successo anche a voi di trovarsi all’ultima fermata?“, scrive la Ventura su Instagram per lanciare il programma.

Ultima fermata: le coppie protagoniste della prima puntata

Nel presentare la prima puntata tgcom24.it ha presentato le prime tre coppie protagoniste del viaggio che si tufferanno in questo percorso. A partire dalle ore 21:30 di mercoledì 23 marzo su Canale5 il pubblico della rete si imbatterà nelle storie di Stefania e Marco, alle prese con una crisi sulla differente veduta di avere o meno dei figli, di Valentina e Samuel, coppia ad un passo dal divorzo dopo che la donna ha conosciuto un altro, ed anche in quella della coppia formata da Adriana e Jonatan.