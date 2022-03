Veronica Rimondi: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne e perché viene già definita antipatica

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Viene fin da subito considerata antipatica per via di alcune affermazioni che lei stessa ha fatto nel video di presentazione.

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne che sarà presentata in studio tra mercoledì 23 e venerdì 25. La ragazza che ha preso il posto di Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte sulla poltrona rossa affiancherà il trono di Matteo Ranieri e Luca Salatino. Dopo aver visto, sulla piattaforma Witty tv, il video presentazione della 26enne, sono molti che sui social hanno già iniziato a considerarla “antipatica”.

Veronica Rimondi di Uomini e Donne: chi è, studi e lavoro

Veronica Rimondi è nata nel 1996 a Ferrara. Ha capelli lunghi e biondi e un bellissimo sorriso. Si è laureata da poco, durante la pandemia, e ora si occupa di marketing presso l’azienda di famiglia.

Nel video presentazione la giovane si definisce “decisamente estroversa, allegra, ambiziosa e intuitiva”. Riguardo al suo percorso sul trono rivela: “Potrei essere una rompi*****, una delle frasi che più mi sento dire è: ‘sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica?!”.

Da qualche anno vive da sola nell’appartamento che le ha comprato suo padre. È lei stessa ad ammettere alla redazione di essere un po’ figlia di papà. Parlando della famiglia, racconta che i genitori si sono separati quando lei era ancora piccola ma non le hanno mai fatto mancare nulla.

Dice di avere un rapporto fantastico con la sorella e di volerle molto bene. Questo loro bel legame si vede anche dagli scatti e dalle belle parole che la tronista pubblica sui social.

Veronica Rimondi spiega chi è l’uomo ideale: “Deve farmi ridere”

Veronica dichiara di essere single da due anni ma di essere sicura dell’uomo che va cercando.

Dichiara: “Un uomo per farmi innamorare deve farmi ridere. Devo poter imparare da lui e lui da me. Non sopporto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno. Deve tenermi testa ma soprattutto deve tenermi lì con la testa.

Detesto la monotonia, il sentirmi intrappolata, controllata da chi vuole tarparmi le ali”.

Quando Maria le chiede se cerca il “bello”, lei dice che il bello lo guarda, ma ci si può innamorare anche di un “brutto”. Subito dopo però si inganna da sola quando come prototipo di ragazzo dice di aspirare a un tipico Brad Pitt o Johnny Depp. Alla domanda: “L’idraulico può andar bene?” la sua risposta è stata “ beh, potrebbe, ma solo se fosse alto almeno 1.80”.

Perché è già considerata antipatica ancora prima di salire sul trono?

Veronica Rimondi si è già presentata alla redazione di Uomini e Donne e al pubblico italiano con il video presentazione, ma inizierà il suo percorso in studio tra qualche giorno.

Ancora prima di iniziare la sua nuova avventura, molti sui social l’hanno già definita “antipatica”. Alcuni commenti del pubblico italiano sono stati: “Già mi sta antipatica, quando c’è lei non lo guardo”, oppure “Lo ha detto lei che all’inizio non rimane simpatica, senza offesa a pelle le do ragione”.

Non è piaciuta al pubblico per la sua troppa sincerità e determinazione. Ad esempio facendo trasparire che non vuole uomini brutti perché per lei è importantissima l’estetica.

Probabilmente non è stato il modo migliore per presentarsi, decantando le qualità estetiche che dovrebbe avere la persona che vorrebbe al fianco, ma possiamo darle ancora il beneficio del dubbio seguendola nel suo percorso a Uomini e Donne e conoscendola meglio.