Vittoria Lucia Ferragni compie un anno mentre papà Fedez è in ospedale: gli auguri social della famiglia

Oggi la piccola Vittoria, figlia di Fedez e Chiara Ferragni, compie un anno e nonostante il papà al momento si trovi in ospedale, la famiglia ha cercato di tenere alto il morale per la piccola.

Non è un periodo facile per la famiglia Lucia-Ferragni, dal momento che in questi giorni Fedez si trova in ospedale per alcuni controlli riguardati la malattia di cui ha recentemente parlato. Sfortunatamente proprio in queste ore la piccola Vittoria compie un anno e si trova lontana dal papà, ma per correre ai ripari la famiglia Ferragni si è mobilitata per rendere comunque speciale questo giorno.

Vittoria compie un anno: gli auguri sui social dei nonni

Mentre dunque Fedez si trova in ospedale per alcuni accertamenti, la piccola Vittoria compie un anno e la famiglia Ferragni ha fatto di tutto per far trascorrere ai bambini della coppia Ferragnez qualche attimo di serenità.

Soltanto ieri infatti Valentina ha trascorso la giornata con i bambini, condividendo alcune storia sui social mentre lei e il fidanzato Luca Vezil giocano con loro. La donna però al momento non ha ancora condiviso alcun messaggio di auguri alla piccola Vittoria, ma senz’altro non mancherà di pubblicare nuovi contenuti in sua compagnia.

Chi invece ha già cercato di rendere speciale sono stati i nonni della bimba, Marina Di Guardo (che ha condiviso un post e una storia su Instagram in compagnia della figlia Valentina), Marco Ferragni e Annamaria Berrinzaghi (sui social iscritta come Tatiana).

Fedez ricoverato al San Raffaele, l’indiscrezione sul cantante

Come anticipato, dunque, papà Fedez non ha potuto trascorrere con la piccola Vittoria questo giorno speciale. Le ultime indiscrezioni riferiscono infatti che il rapper in questi giorni sarebbe stato ricoverato al San Raffaele per essere sottoposto ad un intervento.

Non sono ben chiari i dettagli al momento, considerando che non ha condiviso alcun contenuto in merito, per cui non è ben chiaro cosa stia accadendo in queste ore.

Certamente però questo potrebbe spiegare per quale motivo al momento Chiara e le sue sorelle non hanno condivido nessun tipo di contenuto con la piccola Vittoria.

Se la bimba è infatti con la nonna e la zia, è molto probabile che il resto della famiglia si trovi in ospedale e che i festeggiamenti siano stati rimandati.