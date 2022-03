Fedez ricoverato dopo l’annuncio della malattia: il cantante sarebbe stato operato al San Raffaele

Fedez ricoverato e operato all'ospedale San Raffaele di Milano: la notizia arriva dopo l'annuncio della malattia fatto dallo stesso rapper via social qualche giorno fa.

Fedez ricoverato e operato al San Raffaele di Milano: questa la notizia che oggi irrompe nelle cronache sulle condizioni del rapper che, in una serie di Instagram Stories, pochi giorni fa aveva rivelato di avere una malattia che lo avrebbe portato ad affrontare un importante percorso di cure.

Fedez ricoverato e operato dopo l’annuncio della malattia: l’indiscrezione

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Fedez sarebbe stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e sarebbe stato sottoposto a un intervento nelle ultime ore. Il mistero sulle sue condizioni di salute continua, dopo l’annuncio sulla diagnosi di una malattia (non meglio specificata ai fan) che ha destato grande apprensione.

Le immagini del cantante in lacrime sui social avevano innescato preoccupazione e tanti interrogativi, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli su quale sia il problema di cui soffre. Nella serata di lunedì, lo stesso Fedez aveva rotto una breve parentesi di silenzio dopo la rivelazione di essere malato, sostenendo di trovarsi a un passo da un momento molto importante.

“Domani (il 22 marzo, ndr) – ha dichiarato prima del presunto ricovero di cui oggi si parla – per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività.

Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo“.

L’annuncio di Fedez sulla malattia

Sono trascorsi pochi giorni dal doloroso annuncio social di Fedez sulla malattia che lo ha colpito, un problema di salute su cui tuttora c’è il massimo riserbo.

L’artista aveva detto di non essere ancora pronto a rivelare i dettagli della sua situazione, e l’apprensione intorno alle sue condizioni è maturata nell’alveo di un silenzio che lui e sua moglie, Chiara Ferragni, hanno mantenuto anche oggi che la loro secondogenita Vittoria compie un anno.

La fashion blogger gli aveva dedicato un dolcissimo messaggio dopo la rivelazione, e al coro di sostegno dei fan si erano uniti tantissimi volti noti, dallo spettacolo alla galassia della politica. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Fedez sarebbe stato ricoverato e operato al San Raffaele, presso lo stesso polo che aveva sostenuto con Chiara Ferragni durante la prima ondata Covid, e le valutazioni dei prossimi giorni sarebbero utili a definire le cure.