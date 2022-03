Fedez malato, il sostegno da colleghi e amici. Salvini: “Abbiamo discusso in passato, ma oggi non conta. Forza!”

Fedez ha annunciato di avere problemi di salute e immediate sono state le dimostrazioni d'affetto per il rapper, anche da parte di Matteo Salvini, con cui in passato ci sono stati screzi.

L’annuncio di Fedez su Instagram, dove ha spiegato ai follower di avere problemi di salute, ha sollevato forti reazioni nel mondo della musica e dello spettacolo, e non solo. Il rapper è stato sommerso di messaggi di sostegno anche da personaggi con cui in passato aveva avuto duri scontri, come Matteo Salvini. Sui social, il leader della Lega dà il suo “in bocca al lupo” al cantante per il percorso di cure che dovrà affrontare.

Salvini manda un messaggio di sostegno a Fedez dopo l’annuncio della malattia

Matteo Salvini ha scritto un messaggio sui social dopo l’annuncio di avere problemi di salute di Fedez.

Il senatore, allegando uno screen della Storia su Instagram con cui il rapper ha comunicato la notizia, ha commentato: “In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!“.

I trascorsi burrascosi di Fedez e Salvini

Salvini e Fedez non hanno trascorsi esattamente idilliaci, soprattutto per alcune posizioni prese dal rapper in merito a temi politici e sociali come il Ddl Zan. Dopo il messaggio a favore dell’approvazione del decreto dal palco del Primo Maggio, Salvini, pur dichiarando di ammirarlo come artista, lo aveva invitato a prendere un caffè insieme a Tommaso Zorzi, commentando che avrebbe voluto incontrarlo per parlare di “diritti, lavoro e libertà“.

Il desiderio di confrontarsi con Fedez è stato espresso dal senatore anche quando il rapper ha lanciato la sua campagna pubblicitaria alimentando la voce della sua prossima discesa in politica. “Io sono sempre disponibile“, aveva dichiarato Salvini, la cui foto è stata usata poi da Fedez per pubblicizzare l’album Disumano.

Artisti e vip mostrano la loro solidarietà a Fedez

Sono tantissimi i colleghi di Fedez che hanno espresso affetto per il cantante in queste ore.

Emma Marrone ha twittato mandandogli un abbraccio e “Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene”, così come hanno commentato il post di Chiara Ferragni in cui l’imprenditrice ha mandato un messaggio speciale al marito, altri colleghi musicisti, come Giuliano Sangiorgi e Levante. Mara Maionchi, con cui Fedez ha condotto LOL – Chi ride è fuori, ha scritto “Forza stella”, mentre Mara Venier ha mandato “Un abbraccio Chiara …è uno speciale con tutto il mio affetto”.