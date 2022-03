Fedez e la demielinizzazione: la prima volta che il rapper ne ha parlato e i suoi sintomi. Di cosa si tratta

La demielinizzazione è una patologia che colpisce le fibre nervose del cervello, portando al progressivo sfaldamento delle fibre nervose. In una famosa intervista a La confessione, programma condotto da Peter Gomez, il cantante Fedez aveva raccontato la sua sfida contro questa particolare malattia, che avrebbe potuto trasformarsi in sclerosi multipla. Informazioni sulla demielinizzazione e i problemi ad essa correlati, insieme alle cause scatenanti.

La testimonianza di Fedez in televisione e sui social: la diagnosi di demielinizzazione

In un’intervista a La confessione, programma di Peter Gomez, il noto cantante e rapper Fedez ha raccontato di aver trascorso un momento particolarmente duro e complicato nella sua vita: la diagnosi di demielinizzazione.

Il rischio che si tramutasse in sclerosi multipla era purtroppo presente già all’epoca dell’intervista e, per questo, le ultime storie dell’artista hanno allarmato i fan e i colleghi.

L’artista ha infatti detto tra le lacrime di essere malato, riscuotendo il sostegno di tanti del mondo dello spettacolo e della politica. Dopo l’annuncio ancora non sono stati resi noti i dettagli sulla malattia di cui sarebbe attualmente affetto Fedez, ma l’appoggio della famiglia e degli amici più fidati risalta sui social e tra i sostenitori.

La demielinizzazione: di che cosa si tratta e come si presenta nel corpo

La demielinizzazione è un processo patologico che, gradualmente, porta alla perdite delle guaine mieliniche con conseguente presentarsi di deficit neurologici. Tra i principali ricordiamo problemi alla vista (offuscamento e sdoppiamento), formicolii, stanchezza cronica unite a problematiche relative all’umore e alla capacità di concentrazione e memoria.

Il cervello e il midollo spinale sono le vittime di questa particolare malattia.

La demielinizzazione, di norma, è culla di ulteriori malattie come la sclerosi multipla, autoimmune e che spinge il sistema immunitario a colpire cervello, midollo spinale e/o nervi ottici.

Le cure, attualmente, non sono ancora definitive: l’immunosoppressione, l’uso di specifici integratori in caso di carenze vitaminiche e la riabilitazione sono alcuni dei trattamenti in uso per rallentare il processo distruttivo che sta alla base di tale malattia.