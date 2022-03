Demielinizzazione, quali sono i sintomi: le possibili cause, le prime avvisaglie e i rimedi medici conosciuti

Uno degli argomenti più trattati in questo ultimo periodo è sicuramente l’allarmante notizia della malattia di cui, il rapper Fedez, non solo ha dato l’annuncio ma della quale aveva parlato in un’intervista nel 2019: la demielinizzazione.

L’annuncio dell’artista ha da subito posto le basi per spiegare al meglio cosa sia tale malattia e come riconoscerne i primi sintomi. Come si manifesta la demielinizzazione nel corpo umano e quali sono le avvisaglie da tenere in mente e a cui dare ascolto.

Demielinizzazione: come riconoscere i segnali

L’emozionante intervista, la ricerca e la testimonianza del rapper sono state le chiavi che hanno smosso l’opinione pubblica riguardo la demielinizzazione, processo patologico causa del danneggiamento delle fibre nervose presenti nel cervello.

Riconoscere e analizzare i primi segnali di tale processo è essenziale al fine di un tempestivo riconoscimento: cefalea e problemi di memoria, debolezza muscolare, formicolio, problemi di udito e visione offuscata sono alcuni dei principali sintomi della demielinizzazione.

In cosa consiste la demielinizzazione e quali malattie potrebbe comportare

La demielinizzazione è, in primis, un processo patologico che, molto spesso, è segnale di una sclerosi multipla, insieme alla neurite ottica e la sindrome di Guillain-Barré (polineuropatia infiammatoria acuta progressiva e autolimitante).

Al momento non esiste ancora, purtroppo, una cura definitiva per questo tipo di fenomeno: il metodo principale consiste nel somministrare dosi di Vitamina D e farmaci, al fine di rallentare la formazione delle sottili cicatrici causate, appunto dalla demielinizzazione.

Le possibili cause della demielinizzazione

Una percentuale di trasmissione di tale malattia può dipendere da fattori genetici, carenza di vitamina B12 e ancora infiammazioni e eccesso di alcool.

Un disturbo così vasto e con così tante motivazioni scatenanti non ha, al momento, una sola risposta chiara e certa. La scienza e i medici operano per rispondere, una volta per tutta, a tutte le domande a riguardo, continuando a cercare una cura per la demielinizzazione e le patologie ad essa correlate.