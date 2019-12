Il rapper e produttore discografico Fedez ha dichiarato di essere a rischio sclerosi multipla. Intervistato da Peter Gomez, ha confessato gli esami che l’hanno portato alla scoperta. Ora dovrà tenere monitorata la situazione medica molto attentamente.

L’intervista a La Confessione

Le pagine dei giornali sono piene di notizie di gossip su Fedez, tanto quanto le librerie musicali di suoi successi. Attorno al controverso rapper Federico Lucia è tanto il clamore mediatico, come quando pochi giorni fa è stata riporta la notizia delle denunce per lesioni a Fedez per una rissa col vicino di casa. Oltre alle vicende personali, sotto i riflettori c’è anche la famiglia, formata dalla influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il figlio Leone, pochi giorni fa protagonista di una brutta vicenda.



Dietro al successo, al clamore e alle controversie, resta comunque un uomo. A La Confessione, programma di canale Nove, Fedez ha raccontato di essere a rischio sclerosi multipla. Una certezza data da alcuni esami medici effettuati.

La scoperta della “demielizzazione’ nella testa

Ad anticipare quanto verrà trasmesso questa sera alle 21.25 sul Nove è Il Fatto Quotidiano, di cui Peter Gomez è direttore. Il giornalista ha intervistato Fedez e gli ha fatto una domanda sul futuro. La risposta è stata spiazzante: “È successo un evento importante, che mi ha fatto capire le priorità” confessa il rapper.



“Durante una risonanza mi è stata trovata una demielizzazione nella testa – ha raccontato – Mi hanno riscontrato una sindrome radiologicamente verificata: è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla“. Una malattia molto difficile da affrontare e che fa paura a molti, Fedez incluso: il cantante, nel video in anteprima, è sull’orlo delle lacrime.

Dovrà stare sotto controllo

Non c’è la certezza, ovviamente, ma la paura è tanta. “Mi han detto che devo stare sotto controllo, perchè può essere come no che si tramuti in sclerosi multipla“.

Un evento che condizionerebbe molto la sua vita e di cui si è reso conto. “Questo è stato motivo per iniziare un percorso per migliorare, e soprattutto per scegliere le mie battaglie“.

In campo scientifico, ad ottobre è arrivata la notizia di un farmaco contro la sclerosi multipla, definito una vera “rivoluzione copernicana”. Qualcosa cui Fedez potrebbe ritrovarsi a fare i conti nel prossimo futuro.