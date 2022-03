Fedez annuncia di avere problemi di salute, la famiglia Ferragni si stringe attorno a lui: i post sui social

In queste ore il rapper Fedez ha annunciato su Instagram di avere dei problemi di salute per cui dovrà affrontare un percorso importante. Non è ben chiaro cosa sia successo all’artista, dal momento che ha voluto rimandare ad un altro momento la spiegazione nel dettaglio di quale sia la malattia. Nel frattempo però, come ci si poteva immaginare, la famiglia Ferragni ha deciso di mostrargli pubblicamente il suo sostegno.

Fedez rivela ai fan di avere una malattia: la famiglia Ferragni gli mostra sostegno sui social

In queste ore Fedez sta attraversando un duro momento e, tra le lacrime, ha annunciato ai fan di avere una malattia per cui dovrà affrontare un importante percorso.

L’uomo al momento non è sceso nei particolari, affermando di non “essere abbastanza lucido” e di voler rimandare dunque questo momento.

Nel frattempo però i suoi fan hanno iniziato a mostrargli sostegno in ogni modo, ma non sono certo gli unici. Come ci si può immaginare infatti anche la famiglia Ferragni al completo ha voluto prendersi un attimo per condividere un post per il ragazzo. Dalle sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, fino al fidanzato di quest’ultima (Luca Vezil) e alla mamma delle ragazze (Marina Di Guardo), tutti hanno condiviso almeno una storia Instagram per mostrare il loro sostegno al rapper.

Vezil inoltre ha pubblicato in queste ore anche un post con alcuni scatti in compagnia del cognato, aggiungendo come didascalia nuovamente delle spade incrociate e un cuore.

Chiara Ferragni dedica un messaggio al marito Fedez dopo il suo annuncio

Ovviamente il messaggio più importante per Fedez è arrivato da sua moglie Chiara Ferragni, che subito dopo l’annuncio sui social ha voluto spendere qualche parola per mostrargli tutto il suo supporto.

Con uno scatto condiviso su Instagram, l’influencer ha infatti rotto il silenzio rivolgendosi sia ai propri fan che al marito.

“L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto in più in questi giorni – scrive la donna nella didascalia della foto – Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto“.

Sotto lo scatto molti sono intervenuti per commentare la terribile situazione – tra cui gli stessi parenti di Chiara che poi hanno condiviso i contenuti sopra menzionati e altri vip come Mara Venier, Levante e Michela Giraud.