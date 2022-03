Vittorio Feltri ha il cancro, l’annuncio in una lettera a Fedez: “Fregatene. Io del tumore me ne sbatto”

Il giornalista Vittorio Feltri ha svelato di avere il cancro: lo ha fatto in un editoriale in cui commenta l'annuncio della malattia di Fedez, offrendo un consiglio al "nemico" di molte battaglie.

Tra i messaggi di solidarietà a Fedez, che pochi giorni fa ha annunciato di essere malato, si segnala ora l’editoriale di Vittorio Feltri: il sempre scomposto e politicamente scorretto giornalista questa volta ha scritto al cantante annunciando di avere a sua volta il cancro. Una rivelazione a sorpresa, mossa dalla volontà di rincuorare il “nemico” di molte battaglie.

Vittorio Feltri scrive a Fedez e annuncia di avere avuto il cancro

Spesso fuori luogo, oltre il limite della sessismo anche in questo caso, Vittorio Feltri si è unito al lungo elenco di personalità che hanno espresso sostegno a Fedez, che da Instagram ha annunciato in lacrime di essere malato e di avere un lungo percorso di fronte a sé.

L’editoriale di Libero si intitola provocatoriamente “Fedez, fregatene, pensa che io ho il cancro“. Uno scoop condiviso dal diretto interessato, quel Feltri ormai ex giornalista dell’Ordine ma sempre in grado di polarizzare con le sue opinioni. Come Matteo Salvini, anche Feltri non è mai stato clemente nei confronti del rapper e viceversa tuttavia: “Sei un giovane di talento, hai una bella famiglia e comprendo il tuo stato d’animo di fronte alla malattia“. Pur condividendo “un decimo delle tue esternazioni“, Feltri dichiara di aver seguito con simpatia Fedez, “per cui sento di confidarmi su un tema che ci accomuna.

Quello della salute perduta“.

L’intervento di Feltri per rimuovere il tumore: “Non mi sono spaventato“

Nel suo editoriale, il 78enne direttore racconta poi di aver scoperto un nodulo al petto, nella “parte sinistra (la sinistra mi è sempre stata sulle palle)“. Snocciola quindi alcune battute fuori luogo sulla dottoressa che lo ha seguito, per poi passare a svelare di essere stato operato poche settimane fa, il primo marzo: “Uscito dalla clinica mi sono recato al giornale, sedendo alla scrivania dove mi trovo pure in questo momento che ti scrivo.

E ho lavorato come sempre senza confidare niente a nessuno“. Feltri racconta di non aver sentito il bisogno di raccontarlo a nessuno, ma non lo dice per criticare la scelta di Fedez: “Invece ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea“.

Il consiglio di Vittorio Feltri a Fedez, dopo l’annuncio della malattia

“Ti prego, non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere con l’aiuto di Sanculo – scrive nel suo editoriale Feltri – Non deprimerti, i malanni fanno parte della natura che è nostra nemica, dobbiamo batterla con la volontà, una risorsa personale che non abbisogna della pietà di chi ci guarda con commiserazione per prevalere sulla sventura“.

Quindi, con il suo solito stile aggiunge: “Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i cog***ni“. Una “brutta frase, ma vera“. E conclude: “Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu“.

Feltri, come detto, è solo l’ultimo di molti ad aver dedicato un pensiero o una parola a Fedez: oltre alla moglie Chiara Ferragni, ovviamente, il cantante ha potuto contare sul sostegno di Orietta Berti, altri colleghi e quel Salvini che tuttavia è stato criticato dai suoi stessi seguaci per il messaggio rivolto a Fedez.