Salvini augura il meglio a Fedez dopo l’annuncio della malattia, ma scoppia la polemica: “Caricatura umana”

Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso dalla notizia della malattia di Fedez, annunciata dallo stesso cantante tramite alcune storie Instagram. Tra coloro che hanno espresso vicinanza e sostegno anche il “nemico” Matteo Salvini, più volte attaccato e contro-attaccato dallo stesso Fedez. Il messaggio del leader della Lega, tuttavia, non è stato preso bene da alcuni utenti.

Fedez annuncia la sua malattia: gli “auguri” di Matteo Salvini accendono la polemica

Sono bastati pochi video per mobilitare milioni di fan e l’attenzione della cronaca rosa italiana: Fedez ha annunciato di avere una malattia e subito sono iniziati a piovere messaggi di sostegno.

Secondo quanto rivelato dallo stesso cantante – che tempo fa aveva parlato di una demielizzazione che potrebbe portare ad una sclerosi multipla, ma al momento non è dato sapere se le due cose sono correlate – “mi è stato trovato un problema di salute con grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare“. Immediate le reazioni di vicinanza della moglie Chiara Ferragni e di numerose personalità della musica e dello spettacolo.

Chi tuttavia non ha riscosso l’effetto sperato è Matteo Salvini. Il leader della Lega, reduce dalla figuraccia internazionale fatta in Polonia, ha scritto: “In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez.

Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo“. Tra i commenti, c’è chi ha sollevato polemica: “Lo schifo. Un ragazzo sta male. Un ‘avversario’ gli fa un in bocca al lupo” si legge sotto al post; e ancora: “questo messaggio è fuori tempo, apprendo che pare essere anche fuori luogo, intendendo per luogo questo spazio pieno di acredine e indifferenza. Inqualificabili“, “Non sai più che fare. Spesso stare in silenzio è meglio al fine di non farsi ricoprire di insulti“, “sei una caricatura umana quotidiana” aggiunge un altro utente.

L’annuncio di Fedez sulla sua malattia e la reazione sui social

Si sprecano le reazioni sotto al post di Matteo Salvini: alcuni suoi sostenitori attaccano il rapper addossando la natura dei suoi problemi a effetti collaterali del vaccino, altri ai tatuaggi, altri ancora non perdonano gli scontri con il leader leghista; qualche fan però se la prende proprio con Salvini stesso, scrivendo che non avrebbe dovuto esporsi così per Fedez. Il rapper, nel frattempo, probabilmente non si curerà di questi commenti e sarà intento a stringersi attorno alla sua famiglia.

Chiara Ferragni gli ha dedicato un messaggio pieno d’amore e di sostegno e così ha fatto il resto della famiglia.