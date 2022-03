Chi è Annamaria Berrinzaghi, la madre e manager di Fedez: è lei l’artefice del successo del figlio

Annamaria Berrinzaghi, meglio conosciuta come Tatiana, come si presenta nel suo profilo Instagram, è la madre di Fedez, nonché sua manager. A quanto pare ci sarebbe lei dietro il successo del rapper, che dalla periferia milanese è arrivato a vendere milioni di dischi, e a essere il protagonista di un reality show insieme alla moglie, l’imprenditrice Chiara Ferragni. Proprio nella serie The Ferragnez abbiamo potuto conoscere meglio Annamaria Berrinzaghi, una donna risoluta che ha saputo guidare il figlio ai massimi traguardi.

Fedez, chi è la madre Annamaria Berrinzaghi

Non si sa molto di Annamaria Berrinzaghi, a parte che sarebbe di origine ligure e dovrebbe avere circa 57 anni.

La madre di Fedez, che ha recentemente annunciato di avere problemi di salute, viene chiamata Tatiana da famiglia e amici. È stata la prima a intuire le potenzialità del figlio, che ha aiutato a sbocciare nel mondo della musica. La momager cura ogni aspetto della carriera del rapper, insieme a una squadra di esperti, certo, ma sarebbero sue tutte le decisioni inerenti Fedez.

Dalla scelta di collaborazioni, partecipazioni a trasmissioni, fino al marketing dei prodotti legati al marchio, Tatiana è l’eminenza grigia che grazie al suo intuito per gli affari ha creato un business milionario.

La donna è addirittura riuscita a sventare una truffa ai danni del figlio per quanto riguarda la sponsorizzazione di alcuni zaini.

La guida dell’azienda che gestisce il brand “Fedez”

Annamaria Berrinzaghi è l’amministratrice delegata della DOOM Entertainment, ex Newtopia, l’agenzia fondata da Fedez e J-Ax. L’ex frontman degli Articolo 31 è poi uscito dalla casa discografia che ha lanciato anche Rovazzi, diventata appunto la DOOM dopo l’entrata della Zdf srl, la società gestita totalmente dalla famiglia del rapper.

Tatiana, dunque, decide come il figlio gestisce la sua immagine, e soprattutto con chi lavorare.

Il rapporto tra Annamaria Berrinzaghi e Fedez

La presenza di Tatiana riesce a coniugare benissimo la sfera lavorativa con quella privata, come testimoniano alcune parole di Fedez in un’intervista al Corriere, in cui spiega quanto siano simili.

“Siamo praticamente uguali. Sono un piccolo Stakanov, come lei. E come lei sono molto impulsivo, abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai“, ha dichiarato. Fedez, in una seconda intervista, ha spiegato che prima la madre era disoccupata e di come lavorare insieme li abbia uniti.

I due sono riusciti ad “Avere a fianco qualcuno di cui puoi fidarti estremamente e riuscire ogni giorno a non portare i conflitti genitoriali all’interno del lavoro. Mia madre ha imparato un mestiere da zero, partendo come segretaria dell’amministratore delegato della mia società: in un anno aveva più il polso lei della situazione dei manager ed è diventata il capo. Non aveva un retaggio specifico, tranne quello di aver dedicato buona parte della sua vita al mio sogno“.