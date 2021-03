Quando si parla dei The Ferragnez, il pensiero va subito a una delle coppie più amate e seguite sul web: Chiara Ferragni e Fedez. I due amano condividere ogni istante della loro quotidianità sui social e in questi anni abbiamo conosciuto tutti i membri della loro famiglia: dal piccolo Leone che ha conquistato i cuori dei follower al nonno-chef in quarantena, dal fratello di 22 anni più giovane di Chiara alla bis-nonna che legge i tarocchi. Ora che l’influencer e il rapper stanno per stringere una nuova baby Ferragni-Lucia, ripercorriamo insieme l’albero genealogico della famiglia.

Fedez, da Rozzano a Sanremo con la famiglia nel cuore

Federico Lucia in arte Fedez è nato il 15 ottobre 1989 nell’hinterland milanese, dove ha vissuto l’adolescenza e dove ha mosso i primi passi come rapper.

Il cantante è figlio unico ed è da sempre molto legato alla famiglia.

Fedez non ha mai nascosto di provenire da una famiglia di umili origini e di aver svolto lui stesso lavori molto umili quando ancora era un ragazzino. Ottenuti i primi compensi lavorando nel mondo della musica, Federico ha voluto pensare in primo luogo ai suoi genitori. “I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo” ha raccontato in passato il rapper al Corriere, spiegando come proprio dalla sua famiglia ha imparato a dedicare tutte le sue energie nel lavoro.

Negli ultimi giorni la sua partenza per Sanremo è stata documentata con immagini commoventi, che lo mostravano triste di dover salutare la sua nuova famiglia: Chiara, Leone, il cagnolino Matilda e il bebé in arrivo.

Mamma Tiziana o Annamaria?

I fan di Fedez lo sanno bene, sua mamma non è “solamente” sua mamma. La donna infatti si occupa da sempre della carriera del figlio, lavorando come sua manager o, come direbbero negli USA, “momager”.

Spesso la donna viene chiamata Tatiana, tuttavia questo non è il suo vero nome.

La mamma di Fedez si chiama infatti Annamaria Berrinzaghi, ha 56 anni e come lui adora i tatuaggi e la musica.

Chi la conosce parla di una donna molto decisa e meticolosa, sempre pronta a controllare che tutto sia sistemato alla perfezione prima delle esibizioni del figlio. Fedez non manca mai di consultarla prima della firma di un contratto.

Franco Lucia, chef e nonno in pensione

Il padre di Fedez sembra trovarsi maggiormente a suo agio da spettatore e nonostante egli sia molto vicino al figlio, non si occupa della sua carriera in modo attivo.

Fino a pochi anni fa Franco Lucia lavorava come magazziniere, mentre attualmente sembra godersi la tanto attesa pensione. L’uomo ha 61 anni e ricoprire alla perfezione i panni di nonno per il piccolo Leone.

Oltre agli scatti che lo ritraggono al fianco del nipote, nell’ultimo anno fra le storie dei Ferragnez sono comparsi numerosi video che lo mostravano occupato nella preparazione di deliziose pietanze. Sul suo profilo Instagram inoltre, Franco pubblica spesso piatti succulenti aggiudicandosi i likes dei suoi follower che non mancano di chiedergli le ricette dei suoi manicaretti.

La nonna di Fedez fra social e polemiche

Fra le persone più vicine a Fedez va ricordata infine la sua amata nonna Luciana. La donna 80enne si dimostra perfettamente al passo con i tempi e vanta un profilo Instagram con ben 193 mila follower. Proprio lei è stata ospite della prima puntata del podcast YouTube “Muschio Selvaggio”, che Fedez conduce insieme al video maker Luis Sal.

Nel corso dell’intervista con il nipote, la donna ha esternato il suo pensiero sul fascismo e sulla figura di Mussolini, destando non poche critiche. “Oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma” aveva dichiarato la donna, alla quale Fedez aveva immediatamente risposto “Nonna, non puoi dire una cosa del genere.

Non sono d’accordo con te”. Fedez ha raccontato che la signora Luciana ama leggere i tarocchi.

Chiara Ferragni, il potere della famiglia nonostante le difficoltà

Anche Chiara Ferragni ama mostrare ai suoi follower la vita in famiglia. La ragazza riprende spesso non solo suo marito o il loro bambino, ma anche le sue sorelle e i suoi genitori. La loro sembra essere una famiglia unita, anche se i genitori hanno divorziato quando le tre figlie erano ancora giovani. Chiara ha ammesso di aver sofferto molto per questa separazione, ma di aver imparato negli anni ad apprezzare la nuova forma assunta dalla famiglia.

Mamma Marina: il modello di Chiara

Chiara Ferragni ha raccontato di vedere in sua madre Marina un modello a cui aspirare. Da lei ha sicuramente preso l’abitudine di documentare con scatti e video la sua quotidianità. Quando Chiara e le sue sorelle Valentina e Francesca erano delle bambine, la donna amava infatti riprenderle con la sua videocamera, per creare dei filmini ricordo delle loro vacanze o delle loro prime esperienze di vita.

Classe 1961, Marina Di Guardo vanta un passato nel mondo della moda, come vicedirettrice dello showroom Bluemarine. Abbandonata questa prima esperienza e incoraggiata dalle figlie. La donna ha poi seguito il suo sogno di diventare scrittrice, pubblicando i suoi romanzi.

Marco Ferragni: riservato, ma non troppo

Il padre delle sorelle Ferragni si chiama Marco. Di lui non si sa troppo, se non che ama lo sport e che lavora come dentista. La sua età non è nota, ma a giudicare dagli scatti che lo mostrano in tutta la sua agilità intento a sciare o a fare kitesurf sul suo profilo Instagram, qualsiasi essa sia non è in alcun modo un vincolo. La figlia Francesca ha ereditato da lui l’interesse per l’odontoiatria e lavora da tempo al suo fianco.

Marco pubblica spesso scatti che lo ritraggono insieme alle sue figlie e al nipotino Leone, mentre sembra preferire tenere lontano dai social la sua nuova famiglia, di cui sono state rese note davvero poche informazioni.

Valentina e Francesca: le sorelle di Chiara Ferragni

Uno sguardo di sfuggita alle fotografie di Francesca e Valentina Ferragni è sufficiente a capire che si tratta delle sorelle dell’influencer Chiara Ferragni, alla quale assomigliano in maniera sorprendente.

Francesca è nata nel 1989, due anni più tardi di Chiara, ed è la sola fra le sorelle a non lavorare a tempo pieno come influencer. La sua vita si divide infatti fra lo studio dentistico in cui lavora al fianco del padre, i social e il fidanzato. Da oltre 10 anni infatti Francesca è fidanzata con Riccardo Nicoletta, che come lei ama i viaggi e come il cognato Fedez è appassionato di musica.

Valentina è nata nel 1992 ed è la più giovane delle sorelle Ferragni. Come Chiara lavora come influencer, ma da sempre cerca di costruirsi la sua strada in completa autonomia. Recentemente infatti la ragazza ha aperto il suo primo brand di gioielli, riscuotendo grande successo. Valentina convive da tempo con Luca Vezil, influencer e modello di origini genovesi. La coppia a un cane, Pablo, un bulldog francese.

Il fratello di Chiara, Francesca e Valentina

Forse non tutti sanno che Chiara, Francesca e Valentina non sono le uniche figlie di Marco Ferragni. Qualche tempo fa infatti fra le stories di Chiara è comparso un bambino intento a giocare divertito con il piccolo Leo. Vista la curiosità dei fan, l’influencer ha spiegato immediatamente di chi si trattasse presentando ai suoi follower Marco, il figlio di 10 anni avuto dal padre con la sua nuova compagna.

La ragazza ha spiegato come lei ritenga il bambino non un semplice “fratellastro”, ma un fratello a tutti gli effetti. Leone, e come lui la sua futura sorellina, possono quindi divertisti non solo con le zie Francesca e Valentina, ma anche con un giovane zietto perfetto compagno di giochi.