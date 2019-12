Chiara Ferragni posta la sua famiglia su Instagram. E questa, a dirla tutta, non sarebbe una grande novità. Se non fosse che, questa volta, Fedez e Leone non c’entrano nulla. La notizia, infatti, è tutta su un altro bambino di casa Ferragni: si chiama Marco, ha 10 anni e mezzo, ed è il fratello che Chiara Ferragni non aveva ancora mai mostrato sui social.

Tutti stupiti nel vedere Marco Ferragni

Marco è il giovanissimo fratello di Chiara. Con i 22 anni di differenza tra loro, il piccolo di famiglia potrebbe venirle quasi figlio. Per la prima volta, l’influencer lo include in un ritratto di famiglia intitolato proprio “Brother and sisters” che, in pochi minuti, ha raccolto centinaia di commenti di sorpresa: “chi è il bimbo nella foto?” scrive un utente dall’Italia, “Have you a brother?” si stupisce un utente francese.

E così via, in un tripudio di complimenti e incredulità. Marco è il figlio che il padre di Chiara, il dentista Marco Ferragni, ha avuto con la sua attuale compagna. Chiara è invece figlia della scrittrice Marina Di Guardo, così come lo sono anche le sorelle Francesca e Valentina.

Due sorelle famose e un giovane zio

Delle due ragazze conosciamo parecchio. Valentina Ferragni, praticamente identica alla sorella Chiara, conta la bellezza di quasi 3 milioni di follower e ha una carriera pubblica, anche lei di influencer.

Non è proprio una sconosciuta neanche Francesca che, nonostante abbia seguito le orme del padre e faccia la dentista, vanta su Instagram 850mila follower ed è aperta a “business collaboration” sui social attraverso un indirizzo mail che rievoca il nickname di Chiara, The Blonde Salad. Marco è ancora ben lontano dal liceo ma, a giudicare delle foto, come professione secondaria a quella di studente ha quella di zio del piccole Leone. In questo scatto rassicurante, dopo la paura di qualche giorno fa, lo vediamo mano nella mano all’altro bimbo.

Una famiglia allargata per la prossima (?) conduttrice di Sanremo, nel senso che le tre sorelle, insieme, sono seguite da circa 22milioni di persone, l’equivalente della popolazione di uno Stato.