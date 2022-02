Fedez chi è: età, storia della famiglia, genitori, vero nome e carriera del rapper marito di Chiara Ferragni

Chi è

Il noto rapper e imprenditore Fedez, pur essendo molto giovane, ha già avuto un enorme successo sia a livello professionale che nella vita privata. La sua storia familiare non è però particolarmente facile. Ultimamente Fedez ha anche deciso di esporre ancora di più la sua vita privata con un programma televisivo: il 9 dicembre 2021 è uscita la serie The Ferragnez su Amazon Prime, un docu-reality che raffigura dei momenti speciali di quotidianità vissuti dal rapper e dall’influencer Chiara Ferragni.

Fedez, i genitori e i primi anni: gli studi e il rap

Federico Leonardo Lucia, conosciuto come Fedez, nasce a Milano il 15 ottobre 1989 e cresce in una famiglia umile.

Il padre Franco Lucia è stato prima orafo e successivamente magazziniere, mentre la madre Annamaria Berrinzaghi, chiamata Tatiana, è la manager del figlio e lo aiuta tutt’ora nella gestione dei contratti e per le varie collaborazioni. Tatiana e il padre, Franco, hanno sempre appoggiato e sostenuto il figlio Fedez nel suo sogno artistico.

Durante l’adolescenza Fedez ha intrapreso gli studi frequentando il liceo artistico: al quarto anno lo ha abbandonato per inseguire la passione per la musica. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo EP Pat-a-Cake, nel 2010 ha realizzato il suo primo mixtape BCPT.

Nel 2011 Fedez ha prodotto il suo primo album, dal titolo “Penisola che non c’è“. Il 12 dicembre 2012 ottiene 4 premi agli MTV Hip Hop Awards 2012 come Best New Artist, Best Live, Video of the year (con la canzone “Faccio brutto“) e Song of the year (con “Faccio brutto“). Nell’anno 2013 è stato pubblicato il singolo “Cigno nero” con la partecipazione di Francesca Michielin.

Il rapper Fedez ha collaborato con vari artisti, tra cui J-Ax, Emis Killa e Gue Pequeno. Nel 2014 Fedez prende parte come giudice a X-Factor. Nello stesso anno realizza un nuovo album con all’interno il singolo “Magnifico” insieme a Francesca Michielin.

Un anno dopo Fedez pubblica Paranoia Airlines, il suo quinto album. Nel 2020 si aggiudica come vincitore della prima edizione di Celebrity-Hunted- Caccia all’uomo, per sostenere i lavoratori appartenenti al mondo dello spettacolo danneggiati dalla pandemia. Fedez e sua moglie Chiara Ferragni, dopo aver contribuito a fornire aiuto e strutture assistenziali durante l’emergenza Covid, ricevono l’Ambrogino d’oro. Nel 2021 Fedez partecipa al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome aggiudicandosi come secondi classificati.

Nel 2021 prende parte come conduttore nel comedy show italiano Amazon Original/ LOL: Chi ride è fuori. Sarà il conduttore anche nella seconda edizione di Lol.

Vita privata e sentimentale del rapper Fedez

Il 1 settembre 2018 Fedez si sposa con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. I due condividono tanti momenti della loro vita su Instagram e formano sicuramente una delle coppie più esposte sui social. Pare che Chiara Ferragni e Fedez si siano conosciuti durante un pranzo a casa di amici comuni ma solo tempo dopo si sono resi conto dell’interesse che li legava: galeotta fu in particolare una canzone di Fedez in cui veniva citata Chiara Ferragni e che lei, in maniera ironica, si era messa a cantare sui social.

Accade a maggio del 2016: nel brano “Vorrei ma non posto“, Fedez cita Chiara all’interno del testo “Il cane di Chiara Ferragni ha un papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una borsa di Elton John“. Tornata da Los Angeles, Chiara ebbe modo di ascoltare la canzone e postò un video del brano cantato da lei stessa, poco dopo Fedez lo commentò con scritto: “Chiara, limoniamo?“. Il loro primo appuntamento avvenne nel 2016 a Palazzo Parigi a Milano, da quel giorno il loro amore procede a gonfie vele.

Chiara e Fedez hanno dato alla luce due figli: Leone Lucia Ferragni, nato il 18 marzo 2018 e Vittoria Lucia Ferragni, nata il 23 marzo 2021.

Fedez e Chiara hanno voluto raccontare la loro quotidianità attraverso The Ferragnez la serie, uscita il 9 dicembre 2021 su Amazon Prime. Si tratta di una stagione del docu-reality composta da 8 puntate. Nella serie viene raccontato un periodo di particolare importanza vissuto dalla coppia tra passione, gioia, lacrime e ambizioni. I due decidono quindi di mettersi a nudo e di aprire il proprio cuore.