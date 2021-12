Fedez ha fatto un ingente versamento a un’associazione umanitaria: l’importo della donazione del rapper

TV e Spettacolo

Fedez è uno dei cantanti più seguiti del momento. Il rapper appassiona molti fan con la sua musica e le sue prese di posizione sui social network. Anche la sua vita privata è costantemente davanti ai riflettori, grazie anche all’esposizione mediatica della moglie, Chiara Ferragni.

La vita dei due influencers è diventata, di recente, anche una docu-serie. Infatti è stata girata una serie The Ferragnez, che racconta proprio la loro vita famigliare. Il rapper è noto anche per la sua generosità e la vicinanza a varie cause umanitarie.

Infatti, Fedez ha recentemente effettuato una donazione molto ingente a un’associazione benefica, come raccontato da lui stesso con un post sul suo Account Instagram.

Fedez dona duecento mila euro a Fondazione Tog

Fedez ha deciso di versare un’ingente somma alla Fondazione Tog. Il rapper ha consegnato un assegno di ben duecentomila euro all’associazione che si occupa di cure riabilitative gratuite a bambini con gravi patologie neurologiche.

Il cantante ha raccontato la sua donazione con un post condiviso sul suo Account Instagram: “Oggi sono andato a trovare Amici di Tog per consegnare l’assegno di 200mila euro che la mia fondazione ha donato anche grazie al sostegno di chi ha acquistato il nuovo album“.

Fedez ha svelato che anche i proventi del suo disco sono stati in parte destinati alla causa umanitaria: “Ho il sogno che la musica possa sostenere la partecipazione attiva delle persone. Voglio che questo disco sia parte di qualcosa che è davvero importante, la costruzione della nuova sede TOG.

Grazie a chi ha creduto in questo progetto e a chi ci crederà. Non fermiamoci qui continuiamo a sostenere questa preziosa realtà”.

Fedez e Chiara Ferragni: non è la prima donazione della coppia

Fedez ha deciso di sostenere un’associazione benefica che cura delle specifiche patologie dei bambini, con una donazione importante. In passato, il rapper è stato già protagonista di altri importanti gesti umanitari.

Il più eclatante è arrivato nel periodo del Covid-19, con la famosa coppia che ha versato centomila euro all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ingente cifra è servita per creare nuovi posti di terapia intensiva, necessari per combattere la pandemia.