Chiara Ferragni e Fedez in The Ferragnez su Prime Video: l’annuncio della serie tv sulla loro vita

Serie TV - Fiction

I due influencer sono pronti a deliziare i propri fan con una serie tv che ne racconterà la vita privata come mai prima. The Ferragnez - La serie sarà presto disponibile. I dettagli del nuovo progetto di Fedez e Chiara Ferragni.

L’annuncio che tanti fan stavano aspettando è arrivato direttamente dai diretti interessati con il rilascio di un breve filmato che conferma l’arrivo della serie tv dedicata alla loro vita. Chiara Ferragni ed il marito Fedez saranno i protagonisti di The Ferragnez – la serie, il loro speciale che debutterà presto su Amazon Prime Video e racconterà la coppia come non l’abbiamo (forse) mai vista.

The Ferragnez – La serie: il video promo

Per la gioia dei loro milioni di seguaci arriverà presto su Amazon Prime Video la serie The Ferragnez, l’ultima trovata della coppia per raccontare la loro vita famigliare e tutti gli aspetti nascosti delle loro vite.

Sono stati infatti i diretti interessanti a confermare i rumors che si rincorrevano fa tempo e che li vedevano come sempre protagonisti.

Sui profili social di Chiara Ferragni e Fedez, in maniera contemporanea, è arrivato il video ufficiale che fa da primo promo alla serie. Nel filmato si vedono i due influencer camminare in un tetto di Milano verso l’accensione delle luci da riflettore che spesso li illuminano, con la differenza che questa volta la luce che si accende è quella dell’insegna che svela il titolo della serie tv.

Una Milano stranamente buia e silenziosa viene infatti riaccesa dalla maxi scritta The Ferragnez – La serie mentre i due sposi ci campeggiano fieri davanti. Il filmato stacca poi sulla ripresa dall’alta della Madonnina del Duomo che fa da supervisore alle vicende della coppia più social d’Italia.

“L’abbiamo fatto per davvero“, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, “Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez“.

The Ferragnez – La serie: quando arriva su Amazon Prime Video

A fare da corredo al video è infatti l’annuncio del mese di uscita del nuovo contenuto cheli vedrà protagonisti sul colosso Amazon Prime Video che li aveva già visti protagonisti nel proprio catalogo con Unposted prima, disponibile sulla piattaforma, e poi con la prima stagione di Lol – Chi ride è fuori.

Chiara Ferragni e Fedez faranno compagnia agli abbonati di Amazon a partire da dicembre con quella che sarà un nuovo punto di vista sulla loro già conosciuta vita. Infatti, la Ferragni scrive su Ig: “Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video.

Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”.