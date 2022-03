Orietta Berti dedica un messaggio a Fedez dopo l’annuncio della malattia: il dolce post su Instagram

Anche Orietta Berti ha voluto stringersi attorno a Fedez, che ha da poco annunciato su Instagram di avere un problema di salute importante. La cantante ha utilizzato i social per rivolgere al rapper e alla sua famiglia una dedica speciale, carica di parole di affetto e vicinanza. “Si meritano ogni bene” il messaggio accompagnato da uno scatto che raffigura i Ferragnez sorridenti.

Orietta Berti si stringe a Fedez dopo l’annuncio della malattia: la dedica social

L’annuncio da parte di Fedez dell’importante malattia che l’ha di recente colpito ha portato amici, familiari e colleghi a stringersi attorno a lui.

Dopo il video condiviso su Instagram in cui ha spiegato di doversi sottoporre ad un percorso di cure per guarirne, il rapper ha ricevuto un’ondata di amore attraverso dimostrazioni di affetto, dediche, commenti e messaggi di supporto e vicinanza sui social e non solo. E anche una sua amatissima collega ha voluto stringersi a lui, per confortarlo e infondergli speranza: Orietta Berti.

La cantante, che proprio con Fedez e Achille Lauro ha collaborato per il successo della hit estiva Mille, ha condiviso un messaggio per il rapper su Instagram: “Ieri sera mi hanno informato che Federico ha avuto un problema fisico e che dovrà iniziare un periodo di cure.

Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l’augurio di pronta guarigione. Federico è un ragazzo eccezionale, una persona perbene, buona, un bravissimo papà e con Chiara hanno una famiglia meravigliosa. Sono sicura che affronterà questa sfida con tantissima forza.

Si meritano ogni bene. Con affetto❤ Orietta“.

Fedez e i messaggi di sostegno ricevuti: dalla famiglia Ferragni a Matteo Salvini

A corredo della dolce dedica una foto di Fedez e Chiara Ferragni, la stessa utilizzata dall’imprenditrice digitale nel messaggio per il marito condiviso subito dopo l’annuncio della malattia.

Non solo Orietta Berti: dimostrazioni di affetto per Fedez sono arrivate da più parti. Da Chiara Ferragni all’intera famiglia Ferragni che si è stretta attorno a lui, dedicandogli messaggi sui social. Sino al commento di Matteo Salvini, con il quale il rapper ha avuto più di un duro scontro in passato, che gli ha augurato “buona battaglia“.