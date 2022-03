Alfonso Signorini e l’idea per la prossima edizione del Grande Fratello Vip: la suggestione del conduttore

Archiviata la trionfale edizione del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini sarebbe già pronto a tornare al timone del reality per un’altra stagione. In attesa di capire se verrà confermato alla conduzione, il giornalista ha rivelato una “pazza idea” in vista del ritorno della trasmissione in tv, fissata presumibilmente per il prossimo settembre: il suo suggestivo piano.

Alfonso Signorini pensa al futuro: l’idea per il prossimo GF Vip7

Alfonso Signorini è diventato ormai uno dei volti fissi di Mediaset, pilastro dell’intrattenimento in prima serata e ormai colonna portante del Grande Fratello Vip.

Il giornalista è infatti al timone del reality ormai da 3 edizioni, l’ultima conclusasi la scorsa settimana con il trionfo di Jessica Selassié, proclamata vincitrice in studio a scapito di Davide Silvestri. Archiviata l’edizione più lunga nella storia del reality, durata ben 6 mesi, per il conduttore è ora tempo di pensare al futuro.

Appare quasi certa la sua conferma per il prossimo Grande Fratello Vip 7 e, in attesa di ufficializzazioni, avrebbe in mente di rivoluzionare il reality. Rispondendo ad un lettore nella posta del settimanale Chi, di cui è direttore, Alfonso Signorini ha spiegato quale “pazza idea” lo starebbe tentando per rendere la prossima edizione del reality ancor più avvincente: “L’idea di fare un GF ‘misto‘, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo.

Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà a confronto. Chissà“. È questa una delle sostanziali modifiche che il giornalista avrebbe in mente di apportare al reality: unire le persone comuni con i Vip, insieme, nella Casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini e il GF Vip: ipotetico ritorno a settembre

Resta soltanto un’ipotesi, in assenza di certezze ufficiali su quella che sarà la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che giungerà alla settima edizione ufficiale.

Il gran ritorno potrebbe essere fissato per il prossimo settembre, perlomeno da quanto svelato da Alfonso Signorini al termine della finale, tra i festeggiamenti generali in studio per la vittoria di Jessica Selassié: “Io vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo, vi voglio bene. Grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi. Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con Grande Fratello Vip. Vi amo, ciao“.

Parole che lascerebbero intendere due fatti: il ritorno del reality a settembre e la conferma di Signorini alla conduzione, in attesa di conferme ufficiali.