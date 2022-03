Alfonso Signorini prepara già il prossimo Grande Fratello Vip: l’annuncio del conduttore e quando comincerà

Grande Fratello

L'ultimo Grande Fratello non è finito nemmeno da un giorno che già si comincia a pensare al prossimo. O almeno ci pensa Alfonso Signorini.

Nemmeno il tempo di chiudere la sesta edizione del Grande Fratello Vip che la Mediaset ed Alfonso Signorini già pensano al ritorno. Ieri sera si è tenuta la finalissima del reality più lungo della storia della televisione italiana che ha visto il trionfo di Jessica Selassié in un tripudio di spettacolo e commenti social. Così si sono spente le luci della casa più spiata dagli italiani ma è stato lo stesso conduttore ad annunciare che presto si accenderanno nuovamente, lanciando l’appuntamento al prossimo settembre. Per bocca di Signorini è arrivata dunque la conferma della settima edizione della versione piena di vipponi che sarà condotta sempre da lui, nonostante i mugugni dei social e le battute taglienti di Ilary Blasi.

Il Grande Fratello Vip torna: quando comincia e chi conduce

Dopo oltre 6 mesi di reclusione si è chiusa l’avventura dei vipponi che abitavano la casa del Grande Fratello Vip6. La serata finale del reality è stato un continuo di emozioni e di divertimento dove a farla da padrone sono stati i televoti che hanno sancito la vittoria, neanche tanto a sorpresa di Jessica Selassié. In tanti comunque pensavano che a spuntarla potesse essere Lulù, la principessa più giovane, ma una serie di colpi di scena ha consegnato il gradino più alto del podio alla sorella maggiore, anche se i social si erano ben schierati dalla parte di Jessica ormai da qualche tempo.

A dichiarare la vittoria della principessa è stato ovviamente il conduttore Alfonso Signorini che ha gridato il suo nome di fronte al pubblico con il fiato sospeso. Dopo gli oneri riservati alla vincitrice il conduttore si è poi lanciato in un annuncio alquanto ufficiale: il programma tornerà con la settima edizione a partire da settembre 2022.

Queste le parole del conduttore che di fatto si è annunciato come presentatore della prossima edizione: “Io vi saluto in mezzo a questo trionfo.

Vi amo, vi voglio bene. Grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi.

Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con Grande Fratello Vip. Vi amo, ciao“.

Ilary Blasi scherza sulla conduzione di Alfonso Signorini: il consiglio della conduttrice

Nel corso della finalissima c’è stato anche il tempo per una sana pubblicità dei prossimi show in arrivo sui canali Mediaset. Alfonso Signorini ha infatti lanciato la prossima edizione de L’isola dei famosi al fianco di Ilary Blasi che non le ha certo mandate a dire al collega.

La conduttrice si è resa protagonista di un simpatico siparietto nel quale esortava Signorini a mollare il colpo con la conduzione del programma, invitandolo a cedere la mano.

La Blasi ha trovato subito il favore degli utenti social, a loro dire stanchi del conduttore, che però non saranno accontentati: come letto sopra sarà proprio lui il conduttore del Grande Fratello Vip7.