Antonino Spinalbese volta pagina dopo Belen: paparazzato insieme ad una nuova ragazza dai capelli rossi

Antonino Spinalbese è stato paparazzato in compagnia di una nuova ragazza. C’è già un’ipotesi su chi possa essere, anche se non c’è certezza che si tratti di una nuova fiamma.

Dal suo amore con Belen Rodriguez è nata Luna Marì, ma ora che la storia con la showgirl argentina è giunta al capolinea, Antonino Spinalbese sembra avere voltato pagina e avere una nuova fiamma. È stato, infatti, paparazzato in dolce compagnia di una nuova ragazza dai capelli rossi.

Antonino Spinalbese e lo scoop della nuova ragazza

Belen Rodriguez sembra essersi riavvicinata al suo ex, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, padre di Santiago. Anche Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, però, sembra avere ormai voltato pagina dalla fine della sua storia con la bella showgirl argentina.

In questi giorni, infatti, è stato paparazzato dal magazine Chi ad un tavolino di un locale in compagnia di una nuova ragazza dai capelli rossi.

Sul settimanale si legge: “Non c’è la certezza di una relazione, anche se l’intesa è evidente. Lei si appoggia dolcemente alla sua spalla, grandi sorrisi e poi lasciano insieme il locale“. Non è sicuro, però, che sia una nuova fiamma del l’ex di Belen Rodriguez, infatti. sulle pagine di Chi, si legge ancora: “Visto che a parte l’appuntamento tête à tête al tavolino del locale, lui non commenta e lei neppure, né a voce né sui social, la certezza non c’è”.

Antonino Spinalbese: chi potrebbe essere la misteriosa ragazza con lui?

Oltre a rivelare lo scoop, il magazine Chi offre anche un’ipotesi su chi potesse essere la misteriosa rossa in compagnia del celebre hair stylist.

Secondo le pagine del settimanale sarebbe Nanda Isaia.

Lei è un’istruttrice di yoga e modella che ha posato per vari marchi celebri a livello internazionale. È anche amante dei gatti, li vediamo che posano con lei nelle posizioni yoga di cui Nanda condivide le immagini sul suo profilo Instagram. Tra i suoi follower si può notare anche Antonino Spinalbese che molto spesso lascia persino like alle foto e ai vari post della bella rossa.