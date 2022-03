Belén e Stefano De Martino e la notte passata insieme: il video della showgirl condiviso su Instagram

Gossip

Belén Rodriguez continua a stuzzicare la curiosità dei fan circa il suo presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Dopo i gossip degli ultimi giorni, un altro indizio social lascia intendere come tra i due sia ritornato il sereno. In una stanza da letto immersa nel buio, la showgirl si immortala sorridente al fianco dell’ex ballerino, mimando con le dita il segno della vittoria: il video condiviso su Instagram.

Belén Rodriguez di nuovo insieme a Stefano De Martino: l’indizio

Belén Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero deciso di concedersi una nuova possibilità, dopo gli ultimi burrascosi anni contrassegnati da tira e molla continui.

Tra riavvicinamenti e segnali di crisi, la coppia è sempre rimasta sulla bocca di tutti e, tra i fan, sono in molti ad aver sperato sino all’ultimo in un possibile ritorno di fiamma. E gli indizi degli ultimi giorni confermerebbero tale ipotesi.

L’ultimo, in ordine cronologico, è una Instagram story condivisa dalla stessa Belén sul proprio profilo. La showgirl si è immortalata in camera, sul letto, immersa nel buio, con al fianco proprio Stefano De Martino. L’ex ballerino, anch’egli immerso nel buio, è irriconoscibile ma schiarendo le immagini del video condiviso è possibile riconoscerne immediatamente i lineamenti.

Nessuna parola a riguardo da parte di Belén, nessun commento, al fine di stuzzicare la curiosità dei followers circa la reale identità della persona al suo fianco nel letto. Ma è un gesto a commentare quegli istanti: la showgirl con le dita mima il gesto del trionfo, a testimoniare presumibilmente la nuova possibilità che hanno deciso di concedersi.

Belén e Stefano De Martino verso il ritorno di fiamma

I segnali di un repentino riavvicinamento tra Belén e Stefano De Martino erano arrivati proprio negli scorsi giorni.

A cominciare dalla decisione della showgirl di rimettere al dito la fede del matrimonio con l’ex ballerino, immortalata in alcuni scatti condivisi su Instagram.

Sino alla prova tangibile del loro ritorno di fiamma: un romantico weekend in quel di Courmayeur, come testimoniano gli scatti di Chi pubblicati sul nuovo numero del settimanale. La showgirl era partita ufficialmente per uno shooting della nuova linea di abbigliamento della famiglia Rodriguez, ma l’impegno di lavoro si è presto trasformato in un incontro tra i due, con l’ex ballerino che l’ha raggiunta per trascorrere del tempo insieme.

I fan della coppia possono iniziare a sognare.