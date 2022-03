Belen Rodriguez e Stefano De Martino più vicini che mai: pizzicati insieme durante un romantico weekend

Gossip

Da diverse settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro dell’interesse delle riviste di gossip per il loro ritorno di fiamma. I due, che non hanno mai fatto mistero di essere rimasti in buoni rapporti, hanno tuttavia sempre smentito questi rumor, parlando solo di una bella amicizia. Nonostante i loro sforzi, però, i paparazzi sono sempre in agguato e proprio in queste ore sono stati pizzicati mentre si godevano un weekend insieme.

Belen Rodriguez si concede un romantico weekend sulla neve con Stefano De Martino

In questi giorni Belen ha approfittato degli impegni lavorativi per scappare dalla frenetica vita di città e rifugiarsi in montagna con di sua sorella Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser.

Ufficialmente i tre sono partiti verso Courmayeur per realizzare uno shooting della nuova linea di abbigliamento della famiglia Rodriguez, ma indubbiamente non sono mancati anche i momenti di relax.

A testimoniarlo i paparazzi, che hanno anche pizzicato Stefano De Martino insieme a loro, mentre sembra più che preso in coccole molto dolci con la sua ex. A riportare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha anche condiviso diversi scatti dei due mentre sorridono, si abbracciano e si godono un po’ di sole.

Sebbene non ci siano scatti particolari che indicano un loro coinvolgimento romantico, è evidente che ormai i due approfittano di ogni momento utile per passare del tempo insieme, anche senza il loro figlio Santiago. Sembra insomma che, nonostante gli sforzi per smentire i rumor, potrebbe esserci davvero un ritorno di fiamma tra i due.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a smentire il loro riavvicinamento

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Al momento i due vip hanno fatto di tutto per smentire la notizia e questa domanda ad oggi ancora non ha trovato una risposta ufficiale.

Certamente i due, come anticipato, oggi passano molto tempo insieme e sembrano più vicini che mai.

Nonostante questo, però, Belen ha più volte smentito l’indiscrezione, affermando di volersi occupare per un po’ di se stessa e di essere felice al fianco dei propri figli. Lo stesso ha fatto Stefano De Martino, che ha spiegato che il loro legame è senza dubbio profondo ma che non c’è nulla di più al momento: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo – ha rivelato in conduttore – Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita“.