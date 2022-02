Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e spiega i loro continui incontri

Programmi TV

Stefano De Martino è pronto a ripartire con la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile su Rai Due. L’ex talento di Amici è stato confermato al timone del divertentissimo show televisivo, che venne presentato anche da Amadeus.

Proprio in un’intervista per Gente di lancio del programma televisivo, Stefano De Martino ha commentato anche il presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. L’ex moglie aveva ammesso di aver ricominciato a vedersi con il conduttore televisivo.

Stefano De Martino, invece, ha smentito il ritorno di fiamma.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sarebbero tornati insieme

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al centro del gossip da mesi.

I due ex coniugi sono stati paparazzati spesso insieme e la showgirl ha ammesso di vedersi di nuovo con l’ex marito.

Stefano De Martino ha, però, smentito ogni eventuale ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo“.

Il conduttore televisivo ha sottolineato quello che, dal suo punto di vista, è fondamentale: “La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio. Sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me.

Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania“.

Stefano De Martino spiega gli incontri con Belen Rodriguez

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sarebbe in corso un ritorno di fiamma. Il conduttore televisivo ha parlato di una nuova vicinanza con la madre di suo figlio: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più.

Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario“.

Inoltre, Stefano De Martino ha sottolineato che lui e Belen Rodriguez hanno un normale rapporto di co-genitori: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là del fallimento matrimoniale“.