Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Nella foto l’indizio definitivo del ritorno di fiamma

Dopo settimane di rumor, potrebbe essere arrivato l’indizio definitivo sull’ennesimo ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Gli scrutatori dei social hanno notato infatti che la showgirl sarebbe tornata a indossare un importante gioiello regalatole proprio dall’ex marito e padre di Santiago. I due, inoltre, potrebbero aver passato insieme il weekend in montagna.

Belén non si nasconde più: al dito rispunta l’anello di Stefano De Martino

Tanti sospetti, foto rubate e voci di corridoio: il ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sembrava destinato a restare nel dubbio del gossip, delle situazioni dei “potrebbe essere” e dei “ma anche no”.

Invece, sembra che sia proprio la showgirl argentina ad aver “ufficializzato” il De Martino Ter: negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, mostra in bella vista la fede del loro matrimonio e un anello che il conduttore e ballerino le aveva regalato durante la loro relazione. Li ha mostrati prima in una storia assieme alla piccola Luna Marì, quindi in un video sul profilo in cui sembra mostrare le unghie, ma ai fan non è sfuggito affatto cosa porta al dito.

Fonte: Instagram (Belén Rodriguez)

“Fa vedere la fede“, “Ci piace la fede soprattutto” e “È tornata la fede al dito?

” sono solo alcuni dei commenti sotto il video di Belén Rodriguez. Ad alimentare i dubbi e dare altre possibili conferme, inoltre, c’è la location dei loro rispettivi weekend: sulla carta lontani ma forse molto più vicini di quanto non vogliano dire ai fan.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sulla neve insieme?

Poche settimane fa Stefano De Martino aveva scacciato ogni voce: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo“. Sarà, ma i due dopo le uscite insieme a Milano sembrano aver passato insieme anche un weekend sulla neve: ufficialmente in montagna con Cecilia e Ignazio Moser per uno shooting, sui social è stato notato che lo sfondo delle storie di Belén e quelle di Stefano De Martino era straordinariamente simili.

Edifici in legno, casette in pietra. La neve è neve, ma gli indizi cominciano a essere tanti: Belén e Stefano ci riproveranno per la terza volta?