Belen sul presunto flirt triangolo tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “Mi ha insultata pesantemente”

Gossip

Belen Rodriguez, nella puntata de Le Iene di ieri sera, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che i più attenti osservatori di gossip hanno collegato a varie persone che hanno animato la sua vita. Tra queste, sarebbero particolarmente chiari i riferimenti a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, protagonisti di un presunto flirt che avrebbe portato alla fine della seconda relazione tra l’argentina e il ballerino.

Belen Rodriguez pensa che Stefano De Martino l’ha davvero tradita

Il giochino proposto da Teo Mammuccari ieri sera a Le Iene è stato molto semplice: 8 foto di altrettante persone che hanno segnato la vita di Belen Rodriguez – da Marco Borriello a Selvaggia Lucarelli, passando per Emma Marrone e Fabrizio Corona -, domande e commenti senza che il pubblico possa sapere davvero di chi stia parlando.

Nonostante il presunto segreto, molte volte è stato palese chi si celasse dietro il foglio, come nel caso di Stefano De Martino. Quando Mammuccari le ha chiesto se ci uscirebbe a cena, i due si sono messi a ridere perché “c’eri già a cena ieri sera“, chiaro riferimento al gossip che sta impazzando in questi giorni.

Diventano quindi ancora più interessanti le parole sull’ex marito e padre di Santiago: “Lo conosco da 11 anni.

Non ci siamo sempre detti la verità, assolutamente no“. Poi, Belen ammette: “È la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto“. E alla domanda se è stata mai tradita da lui, risponde: “Penso di sì“. Tra le carte proposte dal programma, c’era anche il nome del celebre personaggio televisivo con cui questo tradimento sarebbe stato consumato secondo il gossip: Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi avrebbe insultato Belen: il retroscena della showgirl

Poco prima, infatti, Belen ha dovuto rispondere a domande su un’altra persona della sua vita: andando per esclusione e vagliando attentamente gli indizi, sembra sicuro che stesse parlando proprio di Alessia Marcuzzi, protagonista suo malgrado di una bomba di gossip risalente ormai a giugno del 2020.

Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è stato più volte smentito, ma la showgirl argentina sembra aver dato nuovi piccoli indizi sull’accaduto. Alle Iene, l’avrebbe descritta così: “Non dire che le voglio bene. Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente“.

Questo, racconta, nonostante le due siano uscite insieme a cena varie volte, divertendosi molto. Poi la frase più interessante per gli appassionati di cronaca rosa: “Non posso dire che sia sempre stata corretta con me“.

Mammuccari le domanda poi se abbiano avuto dei flirt in comune e Belen tituba prima di concludere sbrigativamente con un “non lo so“.