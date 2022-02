Belen Rodriguez si racconta a Le Iene: “Il mio sogno”, la promessa al pubblico della conduttrice televisiva

Programmi TV

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo di grande cambiamento, sia in campo lavorativo, che in quello personale. La showgirl argentina, infatti, è diventata di nuovo mamma a luglio della piccola Luna Mari, avuta dall’ex fidanzato Antonino Spinalbese. Ma con l’hairstylist le cose non sono andate bene e la coppia è entrata in una crisi. Dopo mesi in cui si rincorrevano le indiscrezioni, Belen Rodriguez ha confermato la fine della relazione con il padre di sua figlia.

Dopo questa rivelazione, la showgirl argentina è stata avvistata più volte con l’ex marito, Stefano De Martino. La coppia è stata protagonista anche di un divertente karaoke e il conduttore televisivo ha stretto i rapporti con il cognato Ignazio Moser.

Dopo tutti questi indizi, Belen Rodriguez ha confermato il riavvicinamento con il papà di Santiago.

Grandi novità anche in campo lavorativo per la conduttrice televisiva, che ha preso il timone de Le Iene, in coppia con Teo Mammucari.

Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene

Belen Rodriguez ha cominciato la sua avventura come conduttrice de Le Iene. La showgirl argentina sarà una presenza fissa del programma televisivo, a differenza delle conduttrici che si sono scambiate il testimone nella stagione precedente dello show.

Belen Rodriguez ha recitato un monologo, nel programma televisivo, citando anche il figlio Santiago: “Qualche giorno fa, mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio figlio con un bacio. Santiago mi fa sempre delle piccole scenate ogni volta che devo lasciarlo e quella sera mi ha chiesto ‘Mamma, ma dove vai?’. ‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’“.

La conduttrice televisiva ha rivelato che condurre Le Iene era da tempo un suo sogno nel cassetto: “A quel punto si è tranquillizzato e con gli occhi che brillavano mi ha detto: ‘È il tuo sogno mamma?’.

‘Sì, proprio il mio sogno amore’. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro“.

L’opinione di Belen Rodriguez su Le Iene

Belen Rodriguez è stata scelta per condurre Le Iene. Il programma televisivo è molto apprezzato dalla conduttrice argentina, che sognava di potervi fare parte: “Perché essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. Questa trasmissione prova a cambiare le cose.

Ti fa riflettere, inca**are, ma anche divertire“.

La conduttrice ha fatto una promessa al pubblico: “È qualcosa che va oltre lo spettacolo, è una grande famiglia, la mia nuova famiglia. Io vorrei farne parte con tutto il mio impegno, il divertimento, la leggerezza, la gioia che non mancano mai nella mia vita. Per questo, prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace. Partiamo e godiamoci insieme questa meravigliosa avventura“.