Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammucari conduttori da questa sera: quando va in onda e gli ospiti di oggi

Mercoledì 9 febbraio 2022 su Italia1 prende il via la nuova edizione de Le Iene. Teo Mammuccari e Belen Rodriguez per la prima volta lanceranno insieme i servizi dal centro dello studio della trasmissione.

Da mercoledì 9 febbraio 2022 prende il via su Italia1 la nuova edizione di Le Iene che promette di stupire il suo affezionato pubblico con tante e succose novità. La prima e più importante riguarda i conduttori della trasmissione che cambiano e resteranno fissi, a differenza di quanto successo nella scorsa edizione condotta da Nicola Savino e le 10 migliori ragazze in circolazione. Al timone del programma a partire dalle ore 21:20 ci saranno infatti l’attesissima Belen Rodriguez e l’irriverente Teo Mammucari, una coppia che già promette scintille tra balletti, sketch ed ovviamente le indagini che lanceranno dal centro dello studio.

Le Iene: la nuova edizione al via mercoledì 9 febbraio

Italia1 è pronta a consegnare la prima serata del mercoledì alla sua trasmissione di punta del palinsesto. A partire infatti da mercoledì 9 febbraio 2022 tornano a prendere posto nella programmazione del canale le irriverenti inchieste de Le Iene. Il programma creato da Davide Parenti in occasione dell’edizione 2022 è pronto ad offrire al suo affezionato pubblico una nuova stagione che rivisita quelle passate e si lancia verso una nuova chiave.

A condurre questa stagione ci sarà la coppia formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, affiancati da un cast di giovani talenti che in un ritmo vivace ed incalzante metterà al centro dell’attenzione gli aspetti legati all’ironia, alla comicità e allo spettacolo.

Il format ovviamente non abbandonerà le storiche ed irriverenti inchieste, vero punto forte della trasmissione da oltre venti anni che sono sopravvissute a qual si voglia conduttore e conduttrice. I reportage delle iene mandate in giro per l’Italia saranno sempre caratterizzati dal loro graffio sagace nella loro personale rilettura della cronaca e della politica italiana.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Nelle storie Instagram di entrambi ieri sono apparse le immagini del loro incontro nel dietro le quinte del programma.

Teo Mammucari ha cominciato ad ironizzare sul suo profilo su in cartellone pubblicitario mentre Belen lo prende bonariamente in giro.

Le Iene ospiti

Il profilo Instagram ufficiale de Le Iene annuncia anche la presenza di Max Angioni e di Eleazaro Rossi, due comici che faranno da spalle ai conduttori. A loro si aggiungerà una Iena “in più”: si tratta di Joe Bastianich, come rivela Tgcom.