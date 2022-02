Belén Rodriguez con Teo Mammuccari a Le Iene: le prime parole sulla conduzione, poi il commento su Stefano De Martino

Gossip

Le Iene stanno per tornare e, a differenza dei rumors che davano per certo il ritorno di Alessia Marcuzzi, è emerso che ci sarà qualcun altro e quel qualcuno è Belén Rodriguez. La showgirl presto affiancherà Teo Mammuccari, e si è lasciata andare ad un piccolo commento sulla nuova avventura.

Belén Rodriguez ha anche deciso di rompere il silenzio sul suo rinnovato rapporto con l’ex marito Stefano De Martino. La showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella e Stasera tutto è possibile sono stati visti insieme molte e molte volte dall’inizio del nuovo anno ad oggi. Lui è andato a prenderla all’aeroporto al suo ritorno da Punta Del Este, successivamente il week-end passato insieme a casa di lui con i bambini e infine le ultime foto che li ha immortalati insieme durante una serata che sembrava molto romantica.

Belén pronta ad affrontare la nuova esperienza a Le Iene

Belén sbarcherà in prima serata su Italia 1 alla conduzione de Le Iene, un’esperienza nuova che ha descritto così: “Sarò più persona e meno personaggio. Anche Maria De Filippi mi ha detto che Le Iene possono fare per me, che è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farmi vedere in un’altra veste. Lei è la mia mamma televisiva.

Mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza Tu sì que vales. Non è da tutti, è una grande donna altruista” ha detto al Corriere della Sera.

Secondo quanto riferito dalle anticipazioni, il programma tornerà in veste rinnovata con più spettacolo e più intrattenimento. Anche lo studio subirà diversi cambiamenti e sarà “più vivace”.

Parlando del programma, Belén al Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena: “Quando ho incontrato Davide Parenti (ideatore del programma) mi ha detto: “Non ho bisogno di Belén, ma di Maria. Vorrei tu parlassi come fossi con una tua amica”, insomma, sembra proprio che vedremo una Belén diversa.

Belén Rodriguez rompe il silenzio sul suo rapporto con Stefano De Martino

Sempre al Corrirere della Sera, Belén Rodriguez non si è lasciata troppo andare a confessioni sul suo rinnovato rapporto con l’ex Stefano De Martino non ha però nascosto che tra loro qualcosa ci sarebbe: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me.

Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa.

Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”.

“Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo”.