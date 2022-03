Paura per la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol: il brutto incidente e il ricovero ospedaliero

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è caduta, nuovamente, da cavallo. L'influencer si è fratturata l'omero e si trova in ospedale per un'operazione.

Francesco Facchinetti è sposato dal 2014 con l’influencer brasiliana Wilma Helena Faissol. Dal loro amore sono nati due figli, Leone e Lavinia Angelica Catherine, rispettivamente nel 2014 e nel 2016. L’unione tra Francesco Facchinetti e Wilma Faissol è stata sancita da una cerimonia in comune, ma la coppia ha voluto ripetere le promesse, a sorpresa, anche ad agosto 2020. In quell’occasione, il cantante ha organizzato per sua moglie una cerimonia di nozze da favola in sole 48 ore.

L’amore tra i due è sempre molto forte e Francesco Facchinetti è stato accanto a Wilma Faissol, anche qualche mese fa, quando l’influencer ha subito un incidente, cadendo da cavallo.

Adesso, la moglie di Francesco Facchinetti ha subito un nuovo incidente con il suo cavallo Wally. L’influencer è stata ricoverata per essere operata.

Francesco Facchinetti spiega cos’è successo alla moglie Wilma Faissol:

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti ha subito un nuovo incidente mentre stava cavalcando. Il cantante ha condiviso una story per spiegare ai followers l’accaduto: “Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta la Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare… Vi facciamo sapere prima possibile“.

In seguito, Francesco Facchinetti ha condiviso uno scatto del polso fasciato della moglie, con una dedica: “Forza Wilmacciaaa“.

Il cantante ha spiegato che Wilma Faissol dovrà essere operata: “Cosa è successo oggi? La Wilma era con Wally, durante un salto, Wally, purtroppo è caduto, è volato e anche la Wilma è volata. Cadendo per terra la Wilma si è fratturata l’omero, praticamente la spalla, una frattura composta della spalla e quindi deve essere operata“. La moglie di Francesco Facchinetti dovrà restare alcuni giorni in ospedale: “Adesso siamo in ospedale, domani mattina ci sarà l’operazione e dopo un po’ di giorni di degenza qua in ospedale, dovrebbe tornare a casa.

Insomma questo è quello che è successo oggi“.

Wilma Faissol svela le sue condizioni di salute

Wilma Faissol ha postato delle storie su Instagram, ringraziando per i tanti messaggi ricevuti.

La moglie di Francesco Facchinetti ha svelato di sentire molto dolore: “Grazie dei messaggi. Stamattina dopo un salto, Wally è atterrato male e si è spantegato per terra. Ho fratturato la spalla e domani mi operano. Mai sentito un dolore così atroce. Sono immobilizzata e piena di farmaci“.

Wilma Faissol è preoccupata anche per le condizioni del suo cavallo Wally: “Wally forse si è fatto malino (mi ricordo di pensare che sembrava uno scarafaggio con le gambe per aria) ma nulla di grave, lo vedremo domani… Lo faccio controllare perché non può essere normale, è la seconda volta in 45 giorni che le sue gambe non reggono e lo mollano“.

Dopo, l’influencer ha condiviso un video del marito che le spazzolava i capelli e le faceva una coda, mentre lei si lamentava per il dolore: “Piano“.