Soleil Sorge torna a parlare del GfVip e delle Selassié: “Non hanno speso belle parole nei miei confronti”

Il GfVip, ormai concluso, continua a fare discutere. Soleil ha parlato del suo percorso nel reality e delle sorelle Selassié. Belle parole, ma delusione per il loro comportamento.

Il Grande Fratello Vip continua a fare parlare di sé e dei suoi protagonisti. In questi giorni Soleil Sorge ha voluto togliersi dei sassolini dalle scarpe ed è tornata a parlare del suo percorso vissuto all’interno della Casa più spiata d’Italia e di quelli che per lunghi mesi sono stati i suoi coinquilini. In particolare ha parlato delle sorelle Selassié: Lulù, Jessica e Clarissa. Le sue parole.

Soleil Sorge torna a parlare delle sorelle Selassié

In una lunga intervista al magazine Chi, Soleil Sorge, nuova giudice ufficiale de La Pupa e Il Secchione, è tornata a parlare del Grande Fratello Vip. Dopo aver detto la sua su tutte le coppie nate all’interno del reality, in questa intervista in particolare quelle al centro delle sue parole sono state le principesse Selassiè.

Su Lulù e Jessica, la giovane influencer ha speso solo belle parole: “Cosa penso delle tre principesse? Mi è piaciuta la fragilità di Lulù, si è aperta molto e fa tanta tenerezza anche il suo essere un po’ un fumetto. Jessica l’ho apprezzata davvero molto nella sua scoperta di se stessa, nell’iniziare finalmente ad apprezzarsi. E infatti poi ha anche vinto. Con me sono state carine, affettuose, dolci”.

Poi però, includendo nel discorso anche la terza sorella, Clarissa, Soleil si è detta in parte delusa dal loro comportamento.

Ha, infatti, dichiarato: “Poi però mi è dispiaciuto vedere che Clarissa non abbia speso belle parole nei miei confronti e nemmeno Jessica e Lulù.

Credo invece di aver sempre dato qualcosa di buono a loro tre”.

Soleil Sorge e il suo percorso al Grande Fratello Vip

Nella lunga intervista con Chi, Soleil Sorge ripercorre anche il suo percorso al Grande Fratello Vip. Afferma che il reality l’ha cambiata in meglio, consentendole di conoscere meglio sé stessa e di farsi conoscere al grande pubblico italiano.

“Con questo GF Vip ho capito che non posso essere sempre compresa dagli altri. – Ha affermato, infatti, l’influencer – Però ho scoperto anche un mio lato divertente, ero la prima a fare festa e a coinvolgere tutti”.