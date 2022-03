Tina Cipollari senza filtri a Uomini e Donne: “Stiamo parlando di Ida Platano non di Jennifer Lopez”

Ida Platano, nel corso dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne si è detta, per ben tre volte, innamorata. In prima battuta la Dama bresciana si è invaghita di Marcello Messina, poi è stata la volta di Diego Tavani. Nelle ultime settimane Ida Platano ha frequentato Alessandro Vicinanza e, anche per il Cavaliere, è nato l’amore.

Nella puntata del 24 marzo di Uomini e Donne, però, Ida Platano ha chiuso con Alessandro Vicinanza.

Tina Cipollari ancora al veleno su Ida Platano a Uomini e Donne

Ce l’abbiamo fatta. Non si sa se durerà, ma, per adesso, godiamoci questo momento di gioia. Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno confermato, di nuovo, nella puntata del 24 marzo di Uomini e Donne, che si sono lasciati.

Perché hanno dovuto confermarlo ancora, nessuno lo sa.

La Dama bresciana, pesante come un macigno, ha sfoggiato tutto il suo repertorio di lacrime, auto commiserazione e finta ironia: “Come al solito, alla fine, io non ci capisco niente… Io non sono facile… Venuta qua in cerca dell’amore”. Proprio per sottolineare ulteriormente il suo vittimismo si è presentata in studio con il cartellino con su scritto: “Pesante“, invece del suo nome.

Tina Cipollari, però, non s’è lasciata commuovere e ha attaccato senza mezzi termini Ida Platano: “Fai autosabotismo… Parliamo di un mese… Non tutti hanno il colmo di fulmine facile come tante donne… Non sarà lei a correre troppo?… Tu vuoi tutto e subito… Dopo un mese hai parlato di trasferimento, di grande amore”.

Tina Cipollari stoppa le polemiche di Armando Incarnato a Uomini e Donne

L’atto finale, speriamo, della frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è andato in onda, nella puntata del 24 marzo. Il povero Cavaliere sembrava un po’ smarrito, perché, probabilmente neanche lui ha capito da dove è nata la tragedia e tutto l’amore improvviso della Dama.

Alessandro Vicinanza, però, è rimasto sincero fino all’ultimo: “Ho paura di poterti dare false speranze… Avrei voluto dire la stessa cosa che mi diceva lei, però non era vera… Senso di tristezza… Voglio vivere una storia serena… Io comunque ti voglio vedere… Mi piace, c’ho un forte trasporto, mi trovo bene” .

Il momento più alto della puntata si è raggiunto con la consueta polemica di Armando Incarnato, ma non per i contenuti scontati del Cavaliere, che ha ripetuto la solita solfa del prendere in giro Ida Platano per followers. Da ovazione è stata la risposta velenosa che ha dato Tina Cipollari al partenopeo: “Stiamo parlando di Ida Platano non di Jennifer Lopez, te lo voglio ricordare?… Ma chi c***o sei Jennifer Lopez?… Ma ridimensionati Armando… Uniamoci tutti al dolore di Ida”.