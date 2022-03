Uomini e Donne anticipazioni 24 marzo: troppi baci per Matteo Ranieri, la reazione della corteggiatrice

Matteo Ranieri è arrivato nello studio televisivo di Uomini e Donne come corteggiatore, nella scorsa edizione del programma televisivo. Il tronista ha conosciuto Sophie Codegoni e i due sono usciti dal dating show insieme. La storia d’amore, però, è velocemente naufragata fuori dalle telecamere.

Nell’edizione 2021/2022 della trasmissione televisiva, Matteo Ranieri è stato scelto, a sorpresa, come tronista di Uomini e Donne, insieme a Luca Salatino. Anche una donna, adesso è stata selezionata per il trono della fortunata trasmissione televisiva di Mediaset, si tratta di Veronica Rimondi.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 24 marzo, si parlerà di nuovo di Matteo Ranieri.

Il tronista racconterà di aver baciato entrambe le corteggiatrici, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 24 marzo: Matteo Ranieri bacia Valeria Cardone e Federica Aversano

Matteo Ranieri ha portato avanti il suo percorso a Uomini e Donne principalmente con due corteggiatrici, Federica Aversano e Denise Mingiano. Poi, a causa di una lite in studio, il tronista è rimasto senza corteggiatrici. Federica Aversano ci ha ripensato ed è tornata a Uomini e Donne per Matteo Ranieri, ma lui, intanto, ha cominciato a stringere una forte frequentazione con Valeria Cardone.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 24 marzo, andranno in onda le ultime esterne di Matteo Ranieri, che ha deciso di baciarle entrambe. Federica Aversano rimarrà male per questa scelta del tronista. La corteggiatrice affermerà di non riuscire più a capire il suo atteggiamento.

Uomini e Donne anticipazioni 24 marzo: Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Ida Platano ha creato tre frequentazioni importanti nel corso dell’attuale stagione di Uomini e Donne. L’ultima, con Alessandro Vicinanza, è stata piena di liti.

Infatti, i due non riuscivano a trovare un accordo sulla lontananza e la convivenza. Ida Platano, nelle ultime puntate del dating show ha deciso di chiudere con Alessandro Vicinanza.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 24 marzo, i due protagonisti del dating show confermeranno di non voler riprendere la loro frequentazione.