Francesco Facchinetti commenta l’incidente avuto dalla moglie Wilma sui social: arrivano i commenti dei vip

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti hanno continuato ad aggiornare i fan dopo l'annuncio dell'incidente che la donna ha avuto e in molti si sono precipitati sui loro profili per mostrare solidarietà.

Ieri Wilma Helena Faissol e suo marito Francesco Facchinetti sono tornati sui social per dare una butta notizia ai fan: la donna è caduta da cavallo e ha riportato una frattura all’omero per cui è stato necessario un intervento. Oggi i due hanno aggiornato i fan sulla situazione e in molti, soprattutto nel mondo vip, si sono precipitati per commentare la notizia e mostrare il loro supporto alla coppia.

Nel corso delle giornata di ieri Wilma Helena Faissol ha avuto un terribile incidente a cavallo che ha comportato la frattura dell’omero.

La donna è stata portata subito in ospedale per sottoporsi ad un’operazione, i cui dettagli sono stati spiegati in queste ore dal marito Francesco Facchinetti.

“Sono appena arrivati i medici, l’operazione è andata bene. Ha un sacco di viti nella spalla e di placche però sono molto felice. Ero un po’ preoccupato ovviamente – spiega l’uomo nelle storie Instagram visibilmente contento – Adesso dovrebbe tornare, tra un’oretta. Si deve risvegliare, la devono tenere sotto osservazione però fortunatamente l’intervento è andato bene“.

In ultima battuta ha ovviamente voluto ringraziare tutti quelli che hanno scritto alla coppia per mostrare solidarietà dopo il brutto incidente che ha avuto Wilma: “Grazie di tutti i messaggi che sono arrivati, grazie del vostro calore“.

Wilma Helena Faissol pubblica un aggiornamento sui social: i commenti del mondo vip

Mentre dunque Francesco Facchinetti condivide alcune storie per spiegare com’è andata l’operazione e ringraziare tutti i suoi fan (e non solo) per i messaggi che ha ricevuto in queste ore, anche la moglie Wilma ha approfittato per aggiornare la sua pagina Instagram.

“Mercoledi mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra.

Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri – scrive la donna – Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi“.

Come ha anticipato la stessa Wilma, in molti si sono precipitati sui social per mostrare sostegno alla coppia e, anche nell’ultimo post condiviso, alcuni vip hanno continuato a scrivere commenti di supporto. Tra questi Alessia Marcuzzi che ha risposto con un cuore rosso e l’emoticon simbolo di forza, per incoraggiare la donna in questo momento complicato. Anche Enza De Cristofaro, moglie di Danilo D’Ambrosio, ha commentato il contenuto: “Dai che sei una forza della natura tesoro” aggiungendo alla fine anche moltissimi cuori.