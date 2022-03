Gas liquido dagli Stati Uniti all’Europa, l’annuncio di Biden durante la conferenza stampa con Von Der Leyen

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto una conferenza stampa insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Il tema del discorso è stato quello del gas e delle forniture all’Europa, che al momento dipende ancora principalmente dalla Russia che l’Europa vuole ridurre.

Il Presidente degli Stati Uniti dopo Bruxelles si recherà in Polonia dove nel pomeriggio incontrerà le truppe americane a Rzeszow, vicino al confine con l’Ucraina. Biden incontrerà anche il Presidente polacco Duda, che sarà lì ad accoglierlo.

Biden svela l’accordo per ridurre la dipendenza dell’Europa dal gas russo

“Queste risorse purtroppo vengono usate per manipolare i Paesi vicini” ha esordito Biden parlando del gas, e ancora: “Usando i profitti per comprare macchine da guerra“.

“Ora, abbiamo annunciato diversi blocchi di energia dalla Russia. Gli americani non vogliono continuare a finanziare il Paese, la Russia. Ora abbiamo già notato un altro punto importante, voi sapete che gli Stati Uniti sono un esportatore netto di energia, gli stessi Stati Uniti hanno accolto lo statement appena fatto dall’Unione Europea, ovvero il tentativo di ridurre rapidamente la dipendenza dell’Europa dal gas russo.

Ci siamo accordati ancora una volta nel fare un passo in avanti verso questo obiettivo, accelerando il nostro progresso verso un futuro fatto di energia pulita“.

Il piano per ridurre la dipendenza dell’Europa dal gas russo

Il Presidente degli Stati Uniti ha indicato quindi i due punti principali del progetto, definendoli pilastri: “Il primo pilastro è la riduzione della dipendenza dell’Europa dal gas russo il più velocemente possibile. Secondo pilastro, riduzione generale della necessità di gas in Europa. Gli Stati Uniti insieme ad altri partner internazionali, collaboreranno quindi per garantire 15miliardi di gas naturale liquefatto solo per l’Europa e solo quest’anno“.

“In questo caso, ovvero di interruzione di fornitura dalla Russia, l’Europa non rimarrebbe scoperta. Dopodiché cercheremo di controllare quello che è il mercato europeo, potremmo arrivare al 2030 fino a 50miliardi di metri cubi all’anno dagli Stati Uniti solo ed esclusivamente verso l’Europa”.

Una task force congiunta per lavorare a energie rinnovabili

Dal tema del gas Biden è passato a quello delle energie rinnovabili, già nei piani dell’Unione Europea: “Dobbiamo costruire più infrastrutture per ricevere questa grande quantità di gas e per migliorare poi l’efficienza del gas.

Ora tutto questo è fatto per aiutare l’Europa e non creare nessun conflitto nei confronti delle politiche net-zero che prevediamo per tutto il mondo. Questo vuol dire anche creare tutta l’infrastruttura di rigassificazione(…) le famiglie europee potranno utilizzare il gas mentre le autorità europee creeranno queste infrastrutture per avere un futuro fatto di energia verde e pulita“.

“Questa è un’opportunità per noi, un vero e proprio catalizzatore che attrarrà gli investimenti. Dobbiamo accelerare il nostro futuro vero le emissioni net zero e questo è un secondo pilastro del nostro accordo.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea faranno dei passi avanti insieme per ridurre in generale la dipendenza da gas naturale. Tutto questo anche per massimizzare l’uso di energia rinnovabile; questo vuol dire creare nuova energia, cercheremo di elettrificare il riscaldamento (…) useremo idrogeno pulito (…) tutto questo migliorerà la sicurezza energetica, economica e nazionale. Abbiamo creato una task force congiunta per raggiungere questo obiettivo”.

Le parole di Ursula Von Der Leyen

A seguire, è iniziato l’intervento di Ursula Von Der Leyen, che ha dapprima ringraziato il Presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che la presenza del leader degli Stati Uniti è testimonianza della forza del patto transatlantico.

Von Derl Leyen ne ha ribadito l’importanza citando “Le forze che minacciano le nostre democrazie“. La Presidente della commissione europea si è poi concentrata sul tema dei profughi, soprattutto bambini, che scappano dall’Ucraina, annunciando un nuovo fondo che “Dimostra il nostro supporto ai cittadini ucraini“.

Ursula Von Der Leyen ha ringraziato il Presidente Biden per il supporto anche sul piano energetico, ribadendo che l’Europa vuole diventare indipendente sul fronte delle forniture.