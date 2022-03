Giustizia privata: la trama e le curiosità del film con Gerard Butler e Jamie Foxx in onda su Italia1

Giustizia privata va in onda su Italia1 venerdì 25 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film con Gerard Butler e Jamie Foxx in arrivo alle ore 21:20 circa.

Venerdì 25 marzo 2022 i canale Mediaset propone in prima serata la pellicola ricca di azione e con risvolti drammatici. In Giustizia Privata i due attori hollywoodiani interpretano un procuratore di legge ed un ingegnere, le quali vite si intrecciano dopo un increscioso fatto di cronaca nera. Dopo aver subito una rapina in casa propria l’ingegnere Clyde Shelton perde la moglie e la figlioletta, brutalmente uccise dai due rapinatori che saranno condannati proprio dal procuratore Nick Rice. Per Clyde però la pena inflitta non è abbastanza e per anni bramerà la sua vendetta, anzi meglio giustizia, privata.

Giustizia Privata: le curiosità ed il cast del film

Giustizia Privata (in lingua originale dal titolo di Law Abiding Citizen) è un film del 2009 diretto da F. Gary Gray, regista che ha abituato i suoi fan a ritmi adrenalinici e ricchi di tensione come con le pellicole The Italian Job e Fast and Furious 8. Il film che verrà trasmesso oggi in prima serata su Italia1 vedrà anche una partecipazione dello stesso regista in un piccolo cammeo, quando lo vedremo nei panni di un uomo che consegna una busta contenente alcune prove compromettenti.

Ad interpretare i protagonisti della pellicola vi sono i conosciutissimi Gerard Butler e Jamie Foxx, affiancati nei ruoli secondari dai meno noti Colm Meaney, Jonas Cantrell, Bruce McGill e Leslie Bibb.

Giustizia Privata: la trama della pellicola

Una famiglia viene distrutta quando nella propria abitazione subisce una rapina dai risvolti drammatici.

Sotto gli occhi di Clyde sua moglie e sua figlia perdono la vita dopo essere state brutalmente stuprate, senza che l’uomo riesca a fare nulla e che alla fine sarà l’unico a salvarsi.

Il processo che ne consegue condannerà i due aggressori dopo un patteggiamento, con la conseguenza che uno viene condannato a morte mentre l’altro rimesso in libertà dopo soli tre anni di pena.

Sarà durante questo tempo che Clyde in silenzio studierà la sua vendetta privata con la quale vorrà colpire non solo gli assassini di sua moglie e sua figlia ma anche il procuratore che ha emesso la sentenza.